'Sin ellos no sería posible': la joven selección de Ucrania envía un mensaje de aliento desde Chile

La joven selección de Ucrania que disputa el Mundial Sub20 de Chile 2025 ha enviado el lunes un mensaje de aliento a los hinchas que la acompañan desde su país natal, azotado por la guerra con Rusia desde febrero de 2022.

“Ante todo, quiero darles las gracias a los que están defendiendo a nuestro país ahora, porque sin ellos no sería posible estar aquí”, dijo a The Associated Press el centrocampista Bohdan Budko, parte del once inicial que debutó en el primer partido del torneo, el sábado.

Tras alzar la copa mundial en Polonia 2019, y perderse la cita planetaria desde entonces, los ucranianos regresan a un Sub20 con la doble misión de repetir la hazaña lograda en suelo polaco y animar a una hinchada marcada por los horrores de la guerra. “Intentaremos hacer todo lo posible para que estén contentos con nosotros”, aseguró Budko.

Ucrania inauguró el marcador del torneo en Chile al marcar los dos primeros goles de la competencia, con anotaciones de la estrella nacional Hennadiy Synchuk y del delantero Oleksandr Pyshchur en el duelo con Corea del Sur.

El extremo derecho Kristian Shevchenko, hijo de la leyenda Andriy Shevchenko, considerado uno de los mejores delanteros globales y el mejor jugador ucraniano de todos los tiempos, igualmente envió un mensaje de apoyo a su compatriotas.

“Vamos a tenerlos presentes en nuestros corazones y mentes todo el tiempo y ojalá podamos devolver el trofeo a nuestro país”, dijo a AP el joven jugador de 18 años.

Shevchenko reveló además los consejos compartidos por su papá, ganador del Balón de Oro en 2004 y máximo goleador histórico de Ucrania, con 42 tantos.

“Me dijo que lo disfrutara, que es una experiencia muy buena para mí y los demás. Es un Mundial, es un gran escenario para impresionar”, afirmó. “Solo quiero dejar una buena huella en el equipo, ya sea en los entrenamientos o en los partidos”.

Debido a la constante amenaza militar, la selección ucraniana tuvo que hacer su preparación fuera de su territorio, por lo que los comandados por Dmitri Mikhailenko se han concentrado desde junio en España. Asimismo, han llegado con antelación a Chile a fin de aclimatizarse a la diferencia de hora y clima.

Un periodo en el que el técnico reconoció que hubo dificultades para un joven equipo que, aseguró ahora está “muy bien”. “Hemos necesitado tiempo de adaptación, pero ahora estamos muy bien, podemos jugar”.

Ucrania, que ocupa el segundo puesto del grupo B con los mismo tres puntos que el líder Paraguay, volverá a la cancha el martes, cuando se medirá a Panamá - un encuentro en el que los ucranianos confían en enfilar su clasificación a la siguiente ronda.

“Quiero quedarme aquí mucho tiempo. Espero que podamos darles mucha alegría y regocijo a todos los ucranianos que nos apoyan”, matizó el entrenador. “Simplemente apóyennos y haremos lo mejor que podamos”.