Dalma Maradona ante tribunal: “Pido por favor que mi papá tenga la justicia que se merece”

Tras seis meses de audiencias en el juicio que busca determinar las responsabilidades de un grupo de profesionales de la salud en la muerte de Diego Maradona en 2020, una de las hijas de la leyenda del fútbol reclamó al tribunal un fallo condenatorio el jueves en la última jornada de alegatos.

“Quiero pedirles que mi papá tenga justicia”, expresó Dalma Maradona ante los tres miembros del tribunal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

Visiblemente conmovida, la joven manifestó que entendía que los magistrados debían olvidarse de la magnitud de la figura de su padre, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en su veredicto.

“Perfecto, si eso no tienen que tenerlo en cuenta está bien. Pero recalco que es un papá, un abuelo, que se merece justicia como cualquier persona”.

El capitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardíaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el legendario futbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Desde el 14 de abril de este año, siete profesionales de la salud que atendían a Maradona son juzgados por el delito de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño y aún así continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

La fiscalía pidió penas de cuatro a 12 años de prisión para seis de los acusados.

“Esto no me va a devolver a mi papá”, sostuvo Jana Maradona, otra de sus hijas, al tomar la palabra. “Siempre confié en la justicia y lo sigo haciendo. Papá te extraño y te amo con todo mi corazón”.

Maradona tuvo cinco hijos: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando.

El tribunal anunció que el 22 de diciembre dará su veredicto.

Palabras finales de los acusados

La fiscalía centralizó su acusación principalmente en la deficiente internación domiciliaria de Maradona durante las dos semanas previas a su deceso y enumeró que carecía de cama ortopédica, botiquín de primeros auxilios, desfibrilador y ambulancia en forma permanente. También señaló que los médicos “ignoraron signos de insuficiencia cardíaca”, pese a que era visible la hinchazón abdominal de Maradona en los días previos a su deceso.

Al hacer uso de su derecho a un descargo final, el neurocirujano y médico personal del astro, Leopoldo Luque, expresó: “lamento profundamente la muerte de Diego”.

“Me dolió y me va a doler siempre. Acompaño el dolor de la familia, es incomparable e incuestionable. Soy inocente. Defendí mi inocencia durante todas las jornadas”, sostuvo el especialista. La fiscalía pidió sea condenado a 12 años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer la medicina.

En tanto, la psiquiatra Agustina Cosachov, quien prescribía los psicofármacos a Maradona por sus problemas de adicción y depresión, sostuvo: “hice todo lo posible para ayudarlo”.

Los otros acusados son la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada, Nancy Edith Forlin, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermería, Mariano Perroni.

Un séptimo acusado, el médico clínico Pedro Di Spagna, fue absuelto por el tribunal este mismo jueves luego que la fiscalía y los abogados querellantes se abstuvieron de solicitar penas en su contra al entender que no había tenido responsabilidad en el cuidado del ex futbolista.

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