Curry anota 49 puntos, su máximo de la temporada, y Warriors superan 109-108 a Spurs en Copa NBA

Stephen Curry anotó 49 puntos para superar a Victor Wembanyama en otra intensa batalla, y los Warriors de Golden State se repusieron para superar el viernes 109-108 a los Spurs de San Antonio, con lo que se embolsaron su primera victoria en la Copa NBA.

Wembanyama sumó 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en 38 minutos, pero San Antonio cayó a 1-1 en la Copa NBA.

Curry anotó 31 puntos, incluyendo un par de tiros libres con seis segundos que marcaron la diferencia. Acertó 16 de 26 disparos de campo y nueve de 17 triples en su partido con mayor puntuación de la temporada.

Los Warriors barrieron la serie de dos duelos en San Antonio, remontando en el último cuarto para ganar ambos partidos.

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, comentó que jugar partidos consecutivos en San Antonio le dio al juego una sensación de playoffs. Y el encuentro se desarrolló como tal.

Los árbitros tuvieron que separar a Draymond Green y a Wembanyama tres veces mientras forcejeaban por lograr una mejor posición en una jugada de saque desde una banda. Habían trasncurrido cuatro minutos del último periodo.

Wembanyama encestó frente a Green en un alley-oop de saque de banda, pero los árbitros anularon la canasta porque Green cometió falta sobre el centro de los Spurs antes del intento. Green incurrió en su quinta falta segundos después en el siguiente saque.

Salió furioso de la cancha y gritando a los árbitros.

