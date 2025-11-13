Gilgeous-Alexander anota 30 puntos y Thunder vence 121-92 a Doncic y los Lakers

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y repartió nueve asistencias en tres cuartos, y el Thunder de Oklahoma City superó 121-92 a Los Angeles Lakers 121-92 el miércoles por la noche.

Isaiah Joe sumó 21 puntos para el Thunder, que mejoró su récord, el mejor de la liga, a 12-1.

Oklahoma City aplastó a uno de sus principales rivales de la Conferencia Oeste por segundo juego consecutivo. Venció 126-102 a los Warriors de Golden State el martes por la noche.

El base de Los Angeles, Luka Doncic, fue limitado a 19 puntos al atinar siete de 20 tiros de campo. Estaba promediando 37,1 puntos al entrar al juego.

Lu Dort, de Oklahoma City, un especialista defensivo que normalmente marca a Doncic, estuvo ausente por una distensión en el trapecio superior derecho, y el Thunder hizo el trabajo de todos modos.

Austin Reaves, quien promediaba 30,3 puntos, anotó 13 unidades con cuatro de 12 en tiros para los Lakers. Los Angeles había anotado al menos 116 unidades en cada juego de esta temporada, pero no se acercó después de lanzar un 40.3% desde el campo.

Los Lakers jugaron sin LeBron James una vez más, aunque practicó el miércoles por primera vez esta temporada. Tuvo algunas repeticiones con el afiliado de la G League del equipo más temprano en el día en California.

Los Angeles podría haber necesitado otra estrella contra Oklahoma City. El Thunder lideró 30-18 al final del primer cuarto, luego mantuvo a los Lakers sin un tiro de campo durante casi ocho minutos al inicio del segundo. Los Angeles falló sus primeros 11 tiros del cuarto mientras Oklahoma City extendía su ventaja a 70-38 al medio tiempo.

En los segundos finales del tercer cuarto, Gilgeous-Alexander condujo hacia el aro, luego lanzó un pase por detrás de la espalda a Joe, quien encestó un triple cuando el tiempo expiraba en el período para darle a Oklahoma City una ventaja de 100-64.

___

