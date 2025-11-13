Curry anota 46 puntos y lidera a Warriors en victoria 125-120 sobre Spurs

Stephen Curry anotó 46 puntos y los Warriors de Golden State vencieron 125-120 a los Spurs de San Antonio el miércoles por la noche, superando los triples dobles de Victor Wembanyama y Stephon Castle.

Jimmy Butler tuvo 28 unidades y ocho asistencias para Golden State, que había perdido tres de cuatro. Moses Moody agregó 19 tantos.

Wembanyama logró 31 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para el cuarto triple doble en su carrera. Había anotado 38 unidades y 12 rebotes en una victoria 121-117 en Chicago el lunes por la noche.

El francés y Castle se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de los Spurs en registrar triples dobles en el mismo juego. Castle terminó con 23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

San Antonio sufrió su primera derrota en casa esta temporada. Los Spurs habían ganado tres seguidos en general.

Curry anotó 29 puntos en la segunda mitad mientras los Warriors superaron a los Spurs 76-64 en los dos últimos cuartos.

Su cuarto triple le dio a Golden State una ventaja de 74-73 con cinco minutos restantes en el tercer cuarto, su primera ventaja desde los minutos iniciales del primero.

Curry tuvo 22 puntos en el tercer cuarto, acertando cinco de nueve triples y haciendo todos sus nueve intentos de tiros libres.

Golden State terminó 32 de 36 en tiros libres mientras que San Antonio fue 14 de 16.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes