Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Cunningham logra 30 puntos y 10 asistencias para que Pistons dobleguen 135-116 a Magic

AP Noticias
Miércoles, 29 de octubre de 2025 22:24 EDT
MAGIC-PISTONS
MAGIC-PISTONS (AP)

Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes se sobrepusieron a un inicio aletargado para doblegar el miércoles 135-116 al Magic de Orlando.

Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.

Los Pistons estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a Orlando por 70-52 en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.

Tobias Harris sumó 23 puntos para Detroit, que mejoró a una foja de 3-2. Jalen Duren consiguió 21 puntos y 12 rebotes.

Paolo Banchero (24) y Franz Wagner (22) se combinaron para anotar 46 puntos, pero fallaron 17 de 30 disparos de campo y 11 de 28 tiros libres.

Relacionados

Los Pistons se valieron de una racha de 14-1 para tomar una ventaja de diez puntos a mitad del tercer cuarto, y llegaron a liderar hasta por 16 unidades al final del período. Orlando intentó una remontada, pero falló diez de 33 tiros libres en los primeros 36 minutos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in