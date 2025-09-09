Elevado de sacrificio de Fernando Tatis Jr. en la 10ma da la victoria 4-3 a Padres sobre Rojos

El dominicano Fernando Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio en la décima entrada para impulsar a Jake Cronenworth, y los Padres de San Diego vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati el lunes por la noche.

El ex lanzador derecho de los Padres, Nick Martinez (10-12), comenzó la décima para los Rojos y cometió un error de lanzamiento en el toque de Freddy Fermín que movió a Cronenworth, el corredor automático, a tercera. Tatis luego levantó un elevado al jardín izquierdo para impulsar la carrera y fue rodeado por sus compañeros cerca de la primera base.

Jackson Merrill pegó un triple de dos carreras con dos outs en la sexta entrada para empatar el juego para los Padres. El dominicano Wandy Peralta (6-1) consiguió el último out en la parte alta de la décima.

San Diego llegó a la noche un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres continúan ocupando el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional, tres juegos por delante de los Mets de Nueva York.

Los Rojos tomaron una ventaja de 3-0 con el jonrón inicial de TJ Friedl, el sencillo impulsor del dominicano Elly De La Cruz en la tercera y el cuadrangular de Austin Hays con un out en la sexta, todos contra Yu Darvish.

El zurdo de los Rojos, Nick Lodolo, lanzó pelota de dos hits durante cinco entradas sin permitir carreras antes de que Scott Barlow tomara el relevo y permitiera el sencillo inicial de Tatis y el doble impulsor de Gavin Sheets con dos outs. Barlow caminó al dominicano Ramón Laureano antes de dar paso a Brent Suter, quien permitió el triple de Merrill al centro-derecha. Friedl, el jardinero central, tuvo la pelota golpeando su guante mientras intentaba hacer una atrapada en carrera justo dentro de la franja de advertencia.

El veterano de 39 años, Darvish, permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas y dos tercios.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-1 con una impulsada, Noelvi Marte de 4-0.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. bateó de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada, Ramón Laureano de 3-0 con una anotada y Manny Machado de 4-0; los venezolanos Luis Arráez de 4-0, Freddy Fermín de 3-0; y el cubano José Iglesias de 3-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.