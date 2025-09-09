Gigantes aplastan a Diamondbacks con 5 jonrones y una sexta entrada explosiva

Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y cinco jugadores de San Francisco conectaron jonrones para ayudar a los Gigantes a vencer 11-5 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche.

Webb (14-9) permitió cuatro carreras —una limpia— en cinco hits con dos bases por bolas y siete ponches.

Jung Hoo Lee, Dominic Smith, el boricua Heliot Ramos, Matt Chapman y Patrick Bailey conectaron cada uno un cuadrangular.

San Francisco ha ganado 12 de 15. Los Gigantes (73-71) están tres juegos detrás de los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín en la Liga Nacional, juego y medio por delante de los Diamondbacks.

Los Gigantes anotaron cinco veces en la sexta entrada para romper un empate 4-4. El relevista Brandyn Garcia (0-1) fue responsable de las primeras tres carreras (dos limpias).

Jake McCarthy pegó triple con las bases llenas para darle a Arizona una ventaja de 3-0 en la segunda entrada y Blaze Alexander conectó un sencillo con dos outs que impulsó al dominicano Ketel Marte en la tercera. Gabriel Moreno conectó un jonrón para abrir la octava.

Corbin Carroll de Arizona se fue de 4-0 y vio interrumpida su racha de 24 juegos embasándose.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Gabriel Moreno bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y una remolcada, Ildemaro Vargas de 4-1 con una anotada; los dominicanos Ketel Marte de 5-3 con una carrera anotada, Gerardo Perdomo de 5-0.

Por los Gigantes, los dominicanos Willy Adames de 4-2 y Rafael Devers de 4-0 con una anotada; el puertorriqueño Heliot Ramos de 5-1 con una anotada y dos impulsadas; y el venezolano Luis Matos de 1-0

