Mónaco ficha al veterano arquero Lukáš Hrádecky de Bayer Leverkusen

Mónaco adquirió el viernes al veterano arquero Lukáš Hrádecky, procedente del Bayer Leverkusen.

El club del principado informó que el acuerdo de dos año incluye la opción de un año adicional. El monto del traspaso no fue revelado, pero el diario deportivo francés L'Equipe informó que Mónaco pagó 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares) con un millón adicional en eventuales bonificaciones.

Hrádecky, finlandés de 35 años que nació en Eslovaquia, tiene una vasta experiencia tras 10 años en la Bundesliga alemana, primero con Eintracht Frankfurt y luego el Leverkusen.

Logró el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Leverkusen hace dos temporadas. Además de establecer el récord de más apariciones en la Bundesliga por un portero extranjero, ha atajado 101 veces para Finlandia.

Mónaco sufrió la temporada pasada por el nivel irregular de sus arqueros. Tanto Radosław Majecki como Philipp Köhn pudieron asegurarse la titularidad.

Mónaco inicia su campaña en la Ligue 1 en casa contra Le Havre el 16 de agosto.

