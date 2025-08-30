Cortés expulsado en caótico 4to inning del triunfo de Mellizos, 7-4 sobre Padres

Los Mellizos de Minnesota aprovecharon una caótica cuarta entrada que incluyó un error de dos carreras y la expulsión del abridor cubano de los Padres Nestor Cortés para vencer el viernes 7-4 a San Diego.

Cortés fue expulsado durante una visita al montículo tras otorgar una base por bolas al jardinero izquierdo Austin Martin. El umpire venezolano del plato Manny González se acercó al montículo para interrumpir la visita y finalmente echó al abridor de los Padres.

Cortés (2-3) fue reemplazado por el dominicano Wandy Peralta, quien permitió que ambos corredores heredados anotaran debido a un error del segunda base Jake Cronenworth.

Minnesota añadió un par de carreras en la quinta entrada, incluyendo un jonrón en solitario de Royce Lewis. San Diego respondió anotando dos veces en la séptima entrada con un sencillo del dominicano Fernando Tatis Jr. para reducir la diferencia a 7-4.

Pero el venezolano Luis Arráez, expelotero de los Mellizos, conectó una línea que resultó en un doble play para finalizar la entrada.

El abridor Zebby Matthews (4-4), lanzó seis sólidas entradas por Minnesota. Permitió tres carreras y no otorgó bases por bolas para llevarse la victoria.

Kody Funderburk consiguió el segundo salvamento en su carrera.

Los Padres han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

Por los Padres, los venezolanos Tatis de 5-2 con dos impulsadas, Manny Machado de 4-0, Ramón Laureano de 4-0. Los venezolanos Arráez de 3-1 con una remolcada, Freddy Fermín de 2-0, Elías Díaz de 1-0. El cubano José Iglesias de 4-2 con una anotada y una producida.