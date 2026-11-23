Cooper Flagg anotó 28 puntos y encestó los tiros libres decisivos con 3,7 segundos por jugar para impulsar la noche del domingo a los Mavericks de Dallas por 116-114 sobre el Jazz de Utah, después de que desperdiciaran una ventaja de 18 puntos en el cuarto periodo.

Kyrie Irving anotó 16 puntos, todos en la primera mitad, y los Mavericks (10-7) apenas evitaron un colapso épico y ganaron por tercera vez consecutiva.

Svi Mykhailiuk entró desde la banca para anotar un récord personal de 39 puntos, incluidos 10 de 15 desde más allá del arco. Mykhailiuk sumó 23 puntos en el cuarto periodo para alimentar la improbable remontada de Utah (3-15).

Los Mavericks ganaban 114-98 con 2:14 por jugar antes de que el Jazz encadenara 16 puntos seguidos para empatar el partido a 104 con una bandeja en penetración de Isaiah Collier cuando quedaban 4,7 segundos.

La actuación de Mykhailiuk con 10 triples se quedó a uno del récord de la franquicia de Utah y está empatada como la mayor cantidad en un partido de la NBA esta temporada.

P.J. Washington, quien registró su mejor marca de la temporada y de su carrera en puntos contra el Jazz, no jugó por una enfermedad, pero no pareció importar hasta la racha encendida de Mykhailiuk.

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