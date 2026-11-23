Bam Adebayo anotó 24 puntos y logró un triple-doble la noche del domingo, Pelle Larsson sumó 21 y un diezmado Heat de Miami, venció por 123-113 al aún más diezmado Thunder de Oklahoma City para ampliar su racha de victorias a siete partidos.

Adebayo terminó con 15 rebotes y 12 asistencias, su noveno triple-doble de su carrera en temporada regular. También consiguió uno en los playoffs.

Nikola Jović anotó 15 y Davion Mitchell agregó 14 para Miami, que tuvo a siete jugadores en dobles dígitos.

Bennett Stirtz anotó 21 por Oklahoma City, que recibió 20 de Jared McCain, 17 de Ajay Mitchell y 13 de Josh Dix.

Ambos equipos no contaron con ex Jugadores Más Valiosos. Shai Gilgeous-Alexander —el vigente MVP por segundo año consecutivo— no jugó por Oklahoma City debido a una distensión en el cuello y una contusión en la parte baja de la espalda, mientras que Miami no contó con Giannis Antetokounmpo por una distensión en la ingle.

Fue el primer partido que se perdieron esta temporada tanto Gilgeous-Alexander como Antetokounmpo. El Thunder, que ha lidiado con serios problemas de lesiones durante toda la campaña, solo tuvo nueve jugadores disponibles —tres de ellos con contratos de doble vía.

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