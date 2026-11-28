Caleb Williams y Rome Odunze fueron seleccionados por Chicago en la primera ronda del draft de 2024. Aprendieron sobre la marcha durante su primer año dentro de la liga, cuando los Bears terminaron con una foja de 5-12.

Están conectados por esa experiencia compartida y ese vínculo es un activo importante para Chicago en los partidos grandes.

Williams lanzó dos pases de touchdown a Odunze en el cuarto periodo del encuentro del jueves, una victoria por 39-35 sobre los Lions de Detroit. Los Bears (9-2) se quedaron en solitario con el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional, merced a su sexta victoria consecutiva.

“Rome era el tipo al que sentimos que no involucramos lo suficiente en la primera mitad, y verlo responder para nosotros en un momento decisivo así fue increíble", expresó ell entrenador Ben Johnson.

Odunze, de 24 años, aportó una recepción de 9 yardas en la primera jugada ofensiva de Chicago.

El receptor abierto no volvió a atrapar otro balón hasta que sumó cinco recepciones para 78 yardas en el cuarto periodo.

Odunze lidera a los Bears con 13 recepciones para 207 yardas en los cuartos periodos de los partidos esta temporada. En total, acumula 42 recepciones para 660 yardas.

“Sólo intento hacer una jugada cuando me llaman por mi nombre y, obviamente, hacer mi trabajo en las jugadas en las que no estoy atrapando el balón: estoy bloqueando o ayudando a que alguien más quede desmarcado", comentó Odunze. "Ya sabes, intento hacer mi trabajo en todas esas jugadas diferentes porque quiero tener impacto, atrape el balón o no”.

Odunze atrapó un pase de anotación de 41 yardas con 7:20 minutos por jugar, y Chicago se acercó 35-32 con un acarreo de Williams en la conversión de 2 puntos.

Williams, de 25 años, volvió a conectar con Odunze en el touchdown de la victoria con 3 segundos restantes. Odunze hizo una gran jugada al apoyar ambos pies en la esquina de la zona de anotación y completar la recepción de 6 yardas por encima del esquinero de los Lions Rock Ya-Sin.

“Trabajamos extremadamente duro. Hacemos muchísimas repeticiones extra después de la práctica", dijo Williams sobre su relación con Odunze. "Hacemos muchísimas repeticiones en la práctica. O sea, salimos juntos, es mi tipo... Suele aparecer en esos momentos grandes”.

Qué funciona

Pareció haber avances positivos en el ataque terrestre de Chicago, que venía teniendo dificultades. Salvon Ahmed emprendió un acarreo de 46 yardas en el segundo cuarto.

D’Andre Swift se escapó 30 yardas hasta las diagonales con 3:09 por jugar en el tercero.

Los Bears promediaron 6,1 yardas por acarreo camino a 146 yardas por tierra. Fue su mejor promedio desde la Semana 1 contra Carolina (7,5 yardas por intento en una victoria por 59-37 el 13 de septiembre).

Qué falta

La defensa de Chicago fue destrozada por Jahmyr Gibbs y Jared Goff durante gran parte del día. Gibbs corrió para 205 yardas y tres touchdowns, y Goff lanzó para 313 yardas y una anotación.

Al esquinero novato Malik Muhammad le marcaron tres castigos (uno aceptado). A Chicago se le acreditó una captura después de haber conseguido seis el domingo en la victoria por 21-13 sobre Nueva Orleáns.

Los Bears permitieron su máximo número de la temporada con 246 yardas por tierra y 549 yardas totales.

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