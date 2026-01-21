Quickley anota 40 puntos y Raptors doblegan a Warriors en 1er partido de Golden State sin Butler

Immanuel Quickley igualó su récord personal con 40 puntos y añadió diez asistencias a la causa de los Raptors de Toronto, quienes se alejaron de Golden State en el marcador en los albores para doblegarlos el martes por 145-127 en el primer encuentro de los Warriors desde que perdieron al astro Jimmy Butler por una lesión de rodilla derecha que puso fin a su temporada.

Quickley atinó 11 de 13 disparos y acertó sus 11 tiros libres, mientras que Scottie Barnes añadió 26 puntos y 11 asistencias en el encuentro de mayor puntuación de los Raptors y la peor actuación defensiva de los Warriors esta temporada.

Buddy Hield consiguió sus números máximos de la temporada con 25 puntos y seis triples. Acertó todos sus intentos desde larga distancia, mientras que Stephen Curry anotó 16 puntos y Draymond Green añadió seis unidades, seis rebotes y cinco asistencias.

El triple de Hield con 5:02 minutos restantes redujo la ventaja de Toronto a nueve puntos, pero Brandon Ingram inmediatamente encestó desde lejos.

Sin Butler, el entrenador de Golden State, Steve Kerr, recurrió a Jonathan Kuminga por primera vez en 17 juegos y el alero de gran vuelo terminó con 20 puntos al acertar siete de diez tiros y cinco rebotes en 21 minutos. Kuminga ha solicitado un canje dado que jugaba muy poco pero ahora no está claro si los Warriors lo moverán antes de la fecha límite del 5 de febrero.

El jugador y Kerr hablaron la semana pasada.

