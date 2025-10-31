Wagner anota 21 y Magic rompe racha de 4 derrotas al arrollar 123-107 a Hornets
Franz Wagner anotó 21 puntos y el Magic de Orlando rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas el jueves, al arrollar 123-107 a los Hornets de Charlotte.
Paolo Banchero sumó 18 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias por el Magic, que llegó a ostentar una ventaja de 20 puntos y se agenció su segunda victoria de la temporada. Wagner estaba en duda debido a una contusión en el talón izquierdo antes del encuentro, pero lo comenzó.
LaMelo Ball sumó 17 puntos y 13 asistencias por los Hornets, su tercer doble-doble de la temporada.
El Magic jugaba por segunda noche consecutiva. Había caído el miércoles por 135-116 ante los Pistons.
La NBA multó con 35.000 dólares a Ball el jueves, por hacer un gesto obsceno durante el último cuarto de una derrota por 144-117 ante Miami el martes por la noche. Ball promedia 26,3 puntos, 9,5 asistencias y 8,3 rebotes esta temporada.
Charlotte alineó de inicio a tres novatos por primera vez en su historia: Kon Knueppel, Sion James y Ryan Kalkbrenner. Knueppel, quien acertó 16 triples en sus primeros cuatro partidos y aportó cinco en la derrota ante Miami, fue limitado a uno por Orlando.
