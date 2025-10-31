Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Wagner anota 21 y Magic rompe racha de 4 derrotas al arrollar 123-107 a Hornets

AP Noticias
Jueves, 30 de octubre de 2025 22:17 EDT
MAGIC-HORNETS
MAGIC-HORNETS (AP)

Franz Wagner anotó 21 puntos y el Magic de Orlando rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas el jueves, al arrollar 123-107 a los Hornets de Charlotte.

Paolo Banchero sumó 18 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias por el Magic, que llegó a ostentar una ventaja de 20 puntos y se agenció su segunda victoria de la temporada. Wagner estaba en duda debido a una contusión en el talón izquierdo antes del encuentro, pero lo comenzó.

LaMelo Ball sumó 17 puntos y 13 asistencias por los Hornets, su tercer doble-doble de la temporada.

El Magic jugaba por segunda noche consecutiva. Había caído el miércoles por 135-116 ante los Pistons.

La NBA multó con 35.000 dólares a Ball el jueves, por hacer un gesto obsceno durante el último cuarto de una derrota por 144-117 ante Miami el martes por la noche. Ball promedia 26,3 puntos, 9,5 asistencias y 8,3 rebotes esta temporada.

Relacionados

Charlotte alineó de inicio a tres novatos por primera vez en su historia: Kon Knueppel, Sion James y Ryan Kalkbrenner. Knueppel, quien acertó 16 triples en sus primeros cuatro partidos y aportó cinco en la derrota ante Miami, fue limitado a uno por Orlando.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in