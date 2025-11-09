Con doble doble de Jáquez, el Heat vence 136-131 a Blazers

El mexicano Jaime Jáquez Jr. consiguió un doble doble, Nikola Jovic estableció un récord personal de 29 puntos desde el banquillo, y el Heat de Miami se impuso el sábado 136-131 sobre los Trail Blazers de Portland.

El serbio Jovic terminó con nueve rebotes y siete asistencias. Norman Powell anotó 22 puntos por Miami, que obtuvo 16 de Pelle Larsson, 15 de Andrew Wiggins, así como una producción de 14 unidades, 12 rebotes y siete asistencias de Jáquez.

Kel’el Ware añadió 12 rebotes a la cuenta del Heat. El récord anterior de Jovic era de 24 puntos.

Deni Avdija, quien promedia 25,3 puntos en lo que va de la temporada, anotó 33 por los Blazers, quienes disputaron el primer partido de cinco en cancha ajena. Portland obtuvo 21 puntos de Shaedon Sharpe, además de 18 de Jrue Holiday y otros tantos de Jerami Grant.

Todo se redujo a un cuarto cuarto de ida y vuelta, en el que ninguno de los equipos tuvo una ventaja superior a cuatro unidades sino hasta los momentos finales. Holiday conectó un triple con 3:26 minutos restantes para empatar el marcador a 123, preparando el escenario para el final.

El triple de Wiggins con 1:32 restantes le dio a Miami una ventaja de 132-127 y el Heat se sostuvo para mejorar a un registro de 4-0 en casa esta temporada.