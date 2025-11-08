Powell anota 25 y el Heat arrasa 126-108 a Hornets en la Copa NBA

Norman Powell anotó 25 puntos y el Heat de Miami disfrutó de un primer cuarto récord en el camino hacia una victoria de 126-108 sobre los Hornets de Charlotte en un partido de la Copa NBA el viernes por la noche, dando al entrenador Erik Spoelstra una victoria un día después de que su casa se incendiara.

Andrew Wiggins anotó 22 tantos y Pelle Larsson agregó 19 para Miami.

El novato Kon Knueppel tuvo su juego con mayor puntuación como profesional, terminando con 30 unidades para Charlotte. Tre Mann anotó 20 puntos para Charlotte, y Miles Bridges terminó con 14 tantos, 12 rebotes y siete asistencias.

Miami anotó un récord de franquicia de 53 puntos en el primer cuarto, el segundo primer período con mayor puntuación en la historia de la NBA, y lideró por 26 con 9:20 restantes en el segundo.

El juego estaba 64-38. Apenas siete minutos después, se puso 66-65, después de que Charlotte realizara una racha de 27-2. Pero los Hornets nunca lideraron, y el Heat se alejó en el cuarto.

Miami solo logró 19 puntos en el segundo cuarto. Se convirtió en el segundo equipo en la era del reloj de tiro de la NBA, que comenzó en 1954, en anotar al menos 50 en un cuarto y luego no lograr anotar 20 en el siguiente período del mismo juego de temporada regular. Memphis también lo hizo el 5 de marzo de 2023 en una derrota ante los Clippers de Los Ángeles.

El pívot novato de los Hornets, Ryan Kalkbrenner, acertó cinco de siete en tiros de campo, y su porcentaje de tiro en realidad disminuyó. Kalkbrenner llegó al juego con un 82.9% de efectividad, y esa tasa cayó al 81.3% el viernes.

