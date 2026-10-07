Con 0-2 ante Rays en la serie divisional, Yankees afrontan temporada 17 sin título de Serie Mundial

Las palabras de Max Fried fueron tan afiladas como el quiebre de algunos de sus lanzamientos.

“Es importante tener un poco de orgullo y poder decir: ‘Ese no somos nosotros y vamos a demostrarlo’”, manifestó el lanzador de los Yankees de Nueva York.

Después de cometer cuatro errores en una desastrosa derrota en el Juego 2, los jugadores y el personal de Nueva York llegaron a casa alrededor de las 5 de la mañana el martes con una desventaja de 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo, esta vez contra los Rays de Tampa Bay. La serie al mejor de cinco se reanuda la noche del miércoles en el Bronx, con Fried abriendo por los Yankees y Nick Martínez por los Rays.

Con una derrota más ante Tampa Bay, la sequía de títulos de la Serie Mundial del equipo más ganador de las Grandes Ligas se extendería a una 17ª temporada, igualando la mayor cantidad desde que Babe Ruth llevó a Nueva York a su primer campeonato en 1923. Nueva York no ha superado a un equipo con mejor preclasificación en una serie de postemporada desde 2020.

“Este grupo ha hecho un muy buen trabajo durante todo el año de recuperarse después de un juego difícil, de algunos momentos complicados en la temporada, y manejó todo muy bien. Así que esa es mi expectativa esta vez. Tiene que serlo”, señaló el mánager Aaron Boone, quien habló con los jugadores de manera individual en lugar de dar un discurso motivacional.

Tampa Bay podría celebrar en el Yankee Stadium por segunda vez en dos semanas, después de asegurar el título del Este de la Liga Americana el 22 de septiembre.

En busca de su primer título de la Serie Mundial, los Rays se acercan a una Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Blancas de Chicago o Cleveland. No han llegado tan lejos desde 2020, cuando perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Los equipos que toman ventaja de 2-0 en series de postemporada al mejor de cinco han ganado 83 de 93 veces, según MLB. La última remontada tras estar 0-2 fue la de los Yankees de 2017 contra Cleveland.

Errores en postemporada se convierten en nueva tradición de los Yankees

El tercera base Ryan McMahon, el segunda base Jazz Chisholm Jr., el campocorto George Lombard Jr. y el receptor Austin Wells cometieron errores en el Juego 3 que derivaron en tres carreras sucias en la derrota por 5-2 de Nueva York.

Además, Lombard no fildeó el rodado con dos botes de Chandler Simpson y el jardinero derecho Spencer Jones permitió que el lineazo del mexicano Jonathan Aranda —una pelota con 65% de probabilidad de hit— cayera al iniciar la quinta entrada, lo que encendió un episodio de cuatro carreras.

Los errores en tiros de McMahon y Chisholm en la primera entrada, junto con una interferencia del receptor marcada contra Wells, le dieron a los Yankees su primera entrada de postemporada con tres errores.

Hace dos años, los Yankees cometieron dos errores y tuvieron un descuido mental que derivó en cinco carreras sucias en una derrota en el Juego 5 de la Serie Mundial que puso fin a su temporada, ante los Dodgers de Los Ángeles.

La ofensiva desaparecida de los Yankees

Los jugadores de Nueva York en los puestos tercero al séptimo del orden al bate se fueron de 33-0 con 11 ponches en los dos primeros juegos: Luis García Jr., Jones, Lombard, Chisholm y Trent Grisham.

La ausencia de Aaron Judge ha sido evidente.

Nueva York era cuarto en carreras, 13º en promedio de bateo y segundo en OPS hasta el 31 de mayo, su último juego antes de que el tres veces MVP de la Liga Americana ingresara a la lista de lesionados por una fractura en una costilla.

Del 1 de junio hasta el final de la temporada, los Yankees fueron 24º en carreras, 29º en promedio de bateo y 27º en OPS. Judge regresó para siete juegos del 8 al 16 de septiembre, bateando para .174 con tres carreras impulsadas antes de sufrir una distensión en la pantorrilla.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP