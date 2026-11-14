Blazers vencen a Kings 120-107 en la Copa NBA y logran su 3ra victoria seguida

Deni Avdija anotó 34 puntos y los Trail Blazers de Portland doblegaron el viernes 120-107 a los Kings de Sacramento en acción de la Copa NBA para abrir una gira de seis partidos con su tercera victoria consecutiva.

Damian Lillard sumó 29 puntos para ayudar a que Portland mejorara a una foja de 9-3. Los Blazers tienen marca de 6-1 como visitantes —su única derrota fue ante los Lakers de Los Ángeles en su debut de la Copa NBA.

Avdija acertó 11 de 13 tiros de campo, encestó 3 de 5 triples y convirtió nueve tiros libres sin fallar. Toumani Camara aportó 14 puntos para Portland, y Donovan Clingan registró 13 unidades y 11 rebotes.

De’Andre Hunter encabezó a Sacramento con 24 puntos. Los Kings han perdido cinco compromisos seguidos y cayeron a 1-11 en la temporada y 0-7 en casa.

Domantas Sabonis contabilizó 21 puntos y 12 rebotes.

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