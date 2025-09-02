Los Nacionales firman a Jorge Alfaro tras salir de contrato de ligas menores

Los Nacionales de Washington acordaron un contrato de un año con el receptor colombiano Jorge Alfaro el martes.

Los Nacionales también enviaron al receptor C.J. Stubbs a Triple-A Rochester, y el receptor Drew Millas (dedo roto) fue trasladado a la lista de lesionados de 60 días.

Alfaro, de 32 años, jugó en 82 partidos con Triple-A Nashville, la principal filial de ligas menores de Milwaukee, esta temporada. Bateó para .244 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas. Eliminó a 24 ladrones de bases, empatando en el cuarto lugar en Triple-A.

Se volvió disponible cuando optó por salir de su contrato de ligas menores el lunes.

Alfaro no ha aparecido en las grandes ligas desde 2023, cuando jugó 18 partidos para los Rockies de Colorado y los Medias Rojas de Boston.

___

AP MLB: https://apnews.com/MLB