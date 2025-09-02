Marsh impulsa la carrera de la ventaja en la novena; Filis vencen 10-8 a los Cerveceros

Brandon Marsh se fue de 5-4 y conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la novena mientras los Filis de Filadelfia remontaron un déficit temprano de cuatro carreras para vencer 10-8 a los Cerveceros de Milwaukee el lunes.

Marsh impulsó al corredor emergente Garrett Stubbs después de que el dominicano Abner Uribe (2-2) intercalara un ponche a Bryce Harper con bases por bolas a Kyle Schwarber y J.T. Realmuto. Harrison Bader impulsó a Realmuto con una carrera de seguridad.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, fue expulsado tras salir del dugout para argumentar que Realmuto no había detenido su swing en un lanzamiento con cuenta de 3-2 que fue bajo y afuera.

Harper conectó un jonrón y Bader se fue de 5-3 con dos dobles y tres carreras impulsadas mientras los Filis ganaron el primer partido de una serie de tres juegos entre los dos mejores equipos de las mayores. Brice Turang y Caleb Durbin conectaron jonrones para Milwaukee.

David Robertson (2-0) se llevó la victoria a pesar de permitir dos carreras en su única entrada. Jhoan Duran retiró a los tres bateadores en orden en la novena para lograr su 25to salvamento en 28 oportunidades.

Milwaukee tomó una ventaja temprana de 4-0 contra Taijuan Walker cuando Turang y Durbin conectaron jonrones para iniciar cada una de las dos primeras entradas. La remontada de Filadelfia comenzó cuando Harper envió un lanzamiento de 101 mph del novato Jacob Misiorowski sobre la barda del jardín central.

Los Filis tomaron la delantera 6-5 al anotar tres carreras contra Nick Mears en la sexta. Milwaukee empató en la parte baja cuando el segunda base Bryson Stott no pudo manejar un rodado de dos outs de Jackson Chourio, permitiendo que Durbin anotara desde tercera.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa bateó de 3-1 con una impulsada.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras bateó de 5-2 con dos carreras anotadas y Jackson Chourio de 3-0 con una impulsada.

