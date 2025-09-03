Kyle Tucker conecta jonrón de 3 carreras y Cachorros superan 4-3 a Bravos

Kyle Tucker conectó un jonrón de tres carreras y añadió un sencillo, Shota Imanaga lanzó seis sólidas entradas, y los Cachorros de Chicago superaron el martes 4-3 a los Bravos de Atlanta.

Imanaga (9-6) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas para llevarse la victoria.

Nico Hoerner añadió dos hits a la causa de Chicago, que ganó por cuarta vez en cinco encuentros. Los Cachorros están cinco juegos detrás de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional.

El venezolano Daniel Palencia se sobrepuso a dos sencillos en la novena para su 22º salvamento.

Tucker dejó el juego en la séptima debido a un problema de rigidez en la pantorrilla izquierda y fue reemplazado en el jardín derecho por el boricua Willi Castro.

Joey Wentz (5-5) permitió cuatro carreras en siete hits en cuatro entradas, ponchando a ocho, su máximo de la temporada.

Tucker conectó su 22º jonrón y el sencillo impulsor de Ian Happ puso el duelo 4-0 en la tercera entrada.

Matt Olson sacudió un triplete y anotó en un lanzamiento descontrolado de Imanaga en la cuarta entrada, y Ozzie Albies siguió con un jonrón por la línea del jardín izquierdo.

El jonrón solitario de Eli White en la quinta redujo la diferencia a 4-3.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-0. El dominicano Marcell Ozuna de 4-2.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 1-0. El dominicano Kevin Alcántara de 3-1 con una anotada.