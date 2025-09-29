Coen, coach de Jaguars, y Saleh, coordinador de 49ers, discuten por acusaciones de robo de señales

La disputa previa al partido entre el coordinador defensivo de San Francisco, Robert Saleh, y el entrenador de Jacksonville, Liam Coen, por acusaciones de robo de señales "legal" por parte de los Jaguars se extendió postpartido.

Coen se pudo ver gritando a Saleh mientras era retenido por el liniero ofensivo Robert Hainsey el domingo tras la victoria de Jacksonville por 26-21 sobre San Francisco.

"No es gran cosa", afirmó Coen. "Voy a mantener eso entre nosotros por ahora. Eso es todo".

Parecía ser un asunto más serio, ya que los dos entrenadores se gritaban mientras salían del campo. Saleh había calificado al personal de Coen como "élite" cuando se trata de robar señales defensivas, de manera legal.

Coen desestimó esos comentarios cuando se le preguntó durante la semana y no quiso hablar al respecto con los medios después del juego. Pero sus jugadores vieron lo que había sucedido y lo usaron como motivación el domingo.

"Usas todo lo que puedes", dijo el quarterback Trevor Lawrence. "Si me vas a dar combustible gratis, lo tomo. Eso es algo que siempre haces. Pero al final del día tienes que salir a jugar el partido. Eso realmente no importa. Te encargas del negocio, ejecutas y encuentras la manera de ganar el juego, lo cual hicimos hoy. Así que se siente genial".

Saleh dijo el jueves que muchos entrenadores que trabajaron bajo Sean McVay en los Rams o Kevin O’Connell en Minnesota son hábiles para robar señales. Coen pasó cuatro temporadas en el personal de McVay en Los Ángeles, mientras que el coordinador ofensivo de los Jaguars, Grant Udinski, pasó las últimas tres temporadas trabajando para O’Connell en los Vikings.

"Tienen, legalmente, un sistema de robo de señales realmente avanzado donde siempre encuentran la manera de ponerse en una situación ventajosa", dijo. "Hacen un gran trabajo con eso. Así que, tenemos que ser excelentes con nuestras señales y tenemos que ser excelentes con nuestra comunicación para contrarrestar algunas de las pistas que podríamos dar en el campo. Son casi élite en ese sentido".

El entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, dijo que creía que Saleh estaba tratando de elogiar al personal de los Jaguars, pero que el uso de una frase cargada como "robo de señales" restó valor a eso.

Shanahan dijo que no vio la interacción posterior al juego, pero que no cree que Coen "debería ser tan sensible al respecto".

"No nos importa totalmente si los entrenadores están molestos. No tiene ningún efecto en el juego", dijo. "Creo que Saleh tiene una boca grande sobre lo que son buenos, no es ilegal, no hay nada ilegal en ello. Usó las palabras 'robo de señales', y se hicieron titulares con esas pocas palabras, lo que dio la percepción de eso. No creo que ese fuera el objetivo".

El liniero defensivo de los Jaguars, Arik Armstead, quien pasó cuatro temporadas jugando bajo Saleh en San Francisco, dijo que cree que no es un problema importante.

"Yo sé que los entrenadores se ponen competitivos", dijo. "Son dos grandes entrenadores y obviamente ambos son apasionados. Realmente no sé de qué se trataba eso".

