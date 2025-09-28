Atwell logra TD de 88 yardas y Rams vencen 27-20 a Colts tras balón suelto de Mitchell
Tutu Atwell atrapó un pase de touchdown de 88 yardas de Matthew Stafford con 1:33 por jugar, y los Rams de Los Ángeles se recuperaron para poner fin al inicio invicto en la temporada de los Colts el domingo tras vencer 27-20 a Indianápolis.
Daniel Jones pasó para 262 yardas para los Colts (3-1), pero Indy no pudo superar el asombroso balón suelto del receptor Adonai Mitchell justo antes de cruzar la línea de gol con lo que estaba a punto de ser una recepción de touchdown de 76 yardas en el tercer cuarto.
Los Colts también tuvieron un touchdown de carrera de 53 yardas de Jonathan Taylor anulado por una llamada de sujeción sobre Mitchell con 2:15 por jugar.
Stafford pasó para 375 yardas y tres touchdowns para los Rams (3-1), y conectó con Puka Nacua para una anotación de nueve yardas con 3:20 restantes. Nacua terminó con 13 recepciones para 170 yardas.
Davante Adams atrapó un pase de touchdown siete segundos antes del medio tiempo, pero los Rams no anotaron en la segunda mitad hasta que Nacua culminó una serie de 83 yardas con su valiente recepción de touchdown en cuarta y dos.
La ofensiva de los Rams finalmente recorrió 96 yardas justo antes del medio tiempo, con Adams haciendo su tercera recepción de touchdown para su nuevo equipo.
