Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Astros conectan cuatro jonrones en victoria 6-2 sobre Angelinos para cerrar temporada

Associated Press
Domingo, 28 de septiembre de 2025 18:29 EDT
ASTROS ANGELINOS
ASTROS ANGELINOS (AP)

El mexicano Ramón Urías conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, uno de los cuatro cuadrangulares de Houston, y los Astros vencieron el domingo 6-2 a los Angelinos de Los Ángeles en el cierre de temporada para ambos equipos.

El dominicano Yainer Díaz, Brice Matthews y Víctor Caratini también se volaron la cerca para los Astros, quienes no lograron llegar a los playoffs por primera vez desde 2016.

Houston rompió un empate 1-1 con cuatro carreras y seis hits en la quinta entrada, que incluyó jonrones solitarios de Díaz y Matthews y el cuadrangular de dos carreras de Urías.

El abridor de los Astros, Lance McCullers Jr. permitió una carrera y dos hits, ponchando a cuatro y otorgando una base por bolas, en tres entradas. Colton Gordon (5-5) lanzó cinco entradas de relevo sin hits, ponchando a tres y otorgando una base por bolas.

El abridor de los Angelinos, Sam Aldegheri (0-2), permitió cuatro carreras y siete hits en cuatro 2/3 entradas.

Relacionados

Por los Astros, el hondureño Mauricio Dubón de 5-1 con una anotada. El dominicano Jesús Sánchez de 5-2.

Por los Angelinos, el venezolano Sebastián Rivero de 4-1. El dominicano Denzer Guzman de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in