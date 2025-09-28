Astros conectan cuatro jonrones en victoria 6-2 sobre Angelinos para cerrar temporada

El mexicano Ramón Urías conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, uno de los cuatro cuadrangulares de Houston, y los Astros vencieron el domingo 6-2 a los Angelinos de Los Ángeles en el cierre de temporada para ambos equipos.

El dominicano Yainer Díaz, Brice Matthews y Víctor Caratini también se volaron la cerca para los Astros, quienes no lograron llegar a los playoffs por primera vez desde 2016.

Houston rompió un empate 1-1 con cuatro carreras y seis hits en la quinta entrada, que incluyó jonrones solitarios de Díaz y Matthews y el cuadrangular de dos carreras de Urías.

El abridor de los Astros, Lance McCullers Jr. permitió una carrera y dos hits, ponchando a cuatro y otorgando una base por bolas, en tres entradas. Colton Gordon (5-5) lanzó cinco entradas de relevo sin hits, ponchando a tres y otorgando una base por bolas.

El abridor de los Angelinos, Sam Aldegheri (0-2), permitió cuatro carreras y siete hits en cuatro 2/3 entradas.

Por los Astros, el hondureño Mauricio Dubón de 5-1 con una anotada. El dominicano Jesús Sánchez de 5-2.

Por los Angelinos, el venezolano Sebastián Rivero de 4-1. El dominicano Denzer Guzman de 4-1.

