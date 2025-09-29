Tigres regresan a Cleveland para Serie de Comodines tras quedar cortos por título de la Central

Los Tigres de Detroit regresan al Progressive Field en Cleveland después de una breve desviación a Boston.

Detroit estará de gira para enfrentar a los Guardianes en una Serie de Comodines al mejor de tres que comenzará el martes, después de que Cleveland se adjudicara el título de la División Central de la Liga Americana en el último día de la temporada regular. Los equipos se enfrentaron seis veces en los últimos 12 juegos de la temporada, mientras los Guardianes completaban un triunfo sin precedentes hacia el título de la división.

“Vamos a Cleveland, de donde acabamos de venir, y nos pondremos a trabajar”, dijo el domingo el manager de los Tigres, A.J. Hinch, después de una derrota por 4-3 ante los Medias Rojas de Boston que le costó a Detroit la oportunidad de ganar el campeonato divisional.

“Nos aseguraremos de no dar por sentado que conocemos a este equipo. Tendremos que revisar cada detalle y asegurarnos de estar preparados, y nuestros muchachos estarán listos”, expresó Hinch.

Cleveland (88-74) ganó la serie de la temporada 8-5, incluyendo cinco de los seis enfrentamientos con Detroit (87-75) en las últimas dos semanas, mientras los Guardianes remontaron un déficit de 15 1/2 juegos en la división. Eso fue suficiente para superar a Detroit, y la razón por la cual su serie de playoffs se llevará a cabo en Cleveland a partir del martes.

“Obviamente, sabemos qué tipo de equipo tienen. Ahora es un nuevo comienzo. Así que no nos preocuparemos por nada de lo que ha pasado. Vamos a seguir adelante y vamos a divertirnos mucho”, dijo el receptor de los Tigres, Dillon Dingler.

Hinch dijo el domingo que estuvo indeciso sobre si ir con todo por el título de la división, pero al final optó por una alineación que permitió a sus titulares descansar un poco. El as de los Tigres, Tarik Skubal, estaba programado para iniciar el final de la temporada regular, pero Hinch lo retiró el sábado una vez que Detroit aseguró al menos un lugar de comodín, para que pudiera lanzar en el inicio de los playoffs.

Skubal permitió solo dos carreras limpias en 12 entradas en sus dos aperturas anteriores, ambas contra los Guardianes, pero Detroit perdió ambos juegos. Dijo que hay ventajas y desventajas al jugar contra un equipo tantas veces en un período corto.

Pero nada de eso importa ahora.

"No me importa realmente", dijo Skubal. "Es la postemporada. Para esto te preparas".

___

