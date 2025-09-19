Yelich logra su impulsada 100 y Cerveceros vencen 5-2 a Angelinos para completar barrida

Christian Yelich se fue de 4-2 y alcanzó las 100 carreras impulsadas en la temporada mientras los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el jueves por la noche 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Esta es la primera temporada de Yelich con 100 carreras impulsadas desde 2018, cuando tuvo 110 y fue nombrado MVP de la Liga Nacional.

Los Cerveceros completaron una barrida de tres juegos y redujeron su número mágico para asegurar la División Central de la Liga Nacional a cuatro. Los Angelinos han perdido siete consecutivos.

El venezolano Jackson Chourio abrió la séptima con un doble de regla contra el dominicano Luis García (2-2) y anotó la carrera de la ventaja con un sencillo de Turang. Después de que Yelich impulsara a Turang con un doble, el venezolano William Contreras llegó a home con un elevado de sacrificio de Andrew Vaughn.

Aaron Ashby (4-2) ponchó a tres en uno 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Jared Koenig trabajó la novena para su segundo salvamento en cuatro oportunidades.

El abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, permitió dos carreras en cinco 2/3 entradas.

Por los Angelinos, los venezolanos Luis Rengifo de 4-1 con una anotada y dos producidas y Sebastián Rivero de 3-1.

