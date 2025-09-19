El Real Madrid de Mbappé recibe al invicto Espanyol con el liderato de La Liga en juego

Pocos observadores imaginaron que el primer puesto en La Liga española estaría en juego cuando el Espanyol visite al Real Madrid el sábado.

Pero el invicto Espanyol marcha en el tercer lugar, a dos puntos del líder Madrid, victorioso en sus cuatro partidos de La Liga.

El Barcelona marcha segundo, empatado en puntos con su vecino Espanyol, antes de recibir a Getafe, el quinto de la tabla. Los azulgranas volverán a ser locales en su Estadi Johan Cruyff, de 6.000 asientos, el domingo.

Partido clave

Los modestos periquitos del Espanyol pueden soñar con terminar la jornada en la cima de la clasificación.

Una victoria en Madrid, combinada con que Getafe obtenga al menos un punto en Barcelona, vería al Espanyol moverse al primer lugar después de cinco jornadas.

El Espanyol se salvó del descenso en el último día de la temporada pasada y vendió al arquero Joan García al rival Barcelona este verano.

Pero el club fue comprado este verano por un consorcio que posee el club inglés Burnley, uno con accionistas estadounidenses. También hizo compras en el mercado de fichajes. El extremo inglés Tyrhys Dolan ha impresionado y Marko Dmitrovic ha ocupado el lugar de García en la portería.

Pere Milla también ha surgido como un centrocampista con olfato goleador, autor de tres tantos.

Los periquitos doblegaron 1-0 al Madrid 1-0 la temporada pasada.

“El Espanyol viene en buen momento, pero nosotros también estamos con buena energía, con ganas de prolongar la fase en la que estamos, de seguir haciendo mejor las cosas”, señaló el técnico madridista Xabi Alonso el viernes.

El Madrid buscará aprovechar a Kylian Mbappé y su excelente forma goleadora. El delantero francés ha marcado seis goles en cinco partidos esta campaña, incluyendo un doblete en la victoria 2-1 sobre el Marsella en su debut en la Liga de Campeones esta semana.

Jugadores a seguir

Atención a Marcus Rashford después de que el delantero inglés anotara sus dos primeros goles –golazos– para el Barcelona en la victoria 2-1 en Newcastle en la Liga de Campeones el jueves.

El entrenador Hansi Flick elogió al jugador del Manchester United, cedido a préstamo, por su gran actuación. Rashford probablemente volverá al once titular dadas las dudas sobre la condición física de Lamine Yamal.

En el Madrid se verá si Alonso repite con Rodrygo de titular sobre Vinicius Júnior, a quien utilizó como suplente contra el Marsella.

Alonso quiere darle oportunidades a todos y mencionó la exigencia del calendario para justificar la suplencia de Vinicius.

“Queda muchísimo, esto es una maratón hasta mayo. O sea que... hay que ir muy poco a poco en las valoraciones”, señaló. “Hay que dar tiempo a todos: al equipo y a los jugadores individualmente”.

Ausentes

Yamal se ha perdido los últimos dos partidos del Barcelona por una lesión en la zona del pubis.

El Madrid no contará con el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien se espera que esté fuera de juego durante varias semanas debido a una lesión muscular sufrida contra el Marsella.

Otros menesteres

El Barcelona aún no puede volver a jugar en su estadio Camp Nou, que se suponía estaría listo para el inicio de la temporada después de dos años de trabajos de remodelación.

El club catalán dijo el viernes que su partido del 1 de octubre contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de la ciudad, donde jugó las dos temporadas anteriores.

Ese recinto de 55.000 asientos al menos venderá muchos más boletos que el estadio Johan Cruyff, donde el Barcelona goleó al Valencia 6-0 el fin de semana pasado en su debut en casa en La Liga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes