Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Greene lanza el primer juego completo de su carrera y Rojos vencen 1-0 a Cachorros

Associated Press
Jueves, 18 de septiembre de 2025 21:59 EDT
CACHORROS ROJOS
CACHORROS ROJOS (AP)

Hunter Greene lanzó un juego de un hit y Will Benson impulsó la única carrera con un doble en la cuarta entrada, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves por la noche 1-0 a los Cachorros de Chicago.

Greene (7-4) ponchó a nueve y dio una base por bolas en su primer juego completo en su carrera. Después de retirar a Michael Busch con un profundo batazo al límite del campo para el primer out de la novena entrada, ponchó a Nico Hoerner e Ian Happ para finalizar el juego.

La victoria ayudó a Cincinnati a mantenerse a dos juegos de los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Los Cachorros, que aseguraron un lugar en la postemporada con una victoria de 8-4 en Pittsburgh el miércoles, aún pueden asegurar la ventaja de local en la ronda de comodines.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea (10-7), logró un récord personal de 11 ponches y no dio bases por bolas en siete entradas. Su récord anterior de ponches era de nueve el tres de abril de 2023 contra los Angelinos.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in