Ohtani brilla en su debut en el Clásico Mundial con grand slam

El "efecto Shohei Ohtani" se manifestó plenamente en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani impulsó a Japón a una victoria contundente sobre Taiwán, conectando un grand slam en la segunda entrada que aseguró una ventaja temprana.

En la primera, ya había pegado un doble. El partido concluyó 13-0 por abultamiento de carreras.

Horas antes, Ohtani deslumbró con una práctica de bateo espectacular, cautivando a aficionados que viajaron lejos para presenciar su talento.

Lia Chan y su esposo How, junto con otros familiares, viajaron desde Singapur —un vuelo de unas siete horas a Tokio— solo para ver a Ohtani jugar en el Clásico.

“Y el béisbol ni siquiera es popular en Singapur”, comentó Lia, sentada a unas cuantas filas detrás del plato. “Sabemos de béisbol, lo vemos, pero cuando apareció Ohtani, esto se salió de proporción”.

Lia, su esposo y otros singapurenses de su grupo estuvieron entre los cerca de 40.000 presentes en el estadio que el viernes exclamaban de asombro, y eso que era solo la práctica de bateo, horas antes del segundo juego del Grupo C.

Ohtani sabe de drama.

Hizo esperar al público quizá unos 30 minutos mientras otros jugadores japoneses practicaban y cientos de reporteros con cámaras, teléfonos y trípodes deambulaban en una zona cercada en el terreno.

Finalmente, Ohtani salió de la cueva y esperó su turno alrededor de la jaula de bateo, abrazó a algunos jugadores, intercambió unas palabras y saludó a algunos aficionados en un área para patrocinadores.

Los aficionados en las gradas se pusieron de pie para verlo mejor. Pero los acomodadores les pidieron que se sentaran, sosteniendo carteles en japonés e inglés que decían: “Please watch from your seats” (“Por favor, miren desde sus asientos”).

Ohtani hizo unos 25 swings, sacó del parque alrededor de 10 pelotas y envió otras cuantas contra la barda del jardín.

Cuando terminó la práctica de bateo, trotó para agradecer al lanzador de la práctica, hizo una leve reverencia y recogió algunas pelotas sueltas para arrojarlas al contenedor. Luego, con un bate en cada mano, se fue trotando del campo para prepararse para el juego contra Taiwán.

“¿Quién hace cosas así?”, expresó Lia. “Está en otra liga”.