De Man United a Sao Paulo: Jesse Lingard ficha con Corinthians

El club brasileño Corinthians completó el viernes el fichaje de Jesse Lingard, otrora delantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra.

Lingard llegó como agente libre procedente del FC Seúl de Corea del Sur, donde había estado jugando desde 2024.

“Del Reino (Unido) a la favela”, junto con una foto del jugador de 33 años sosteniendo la camiseta número 77 del club, publicó Corinthians en Instagram:

Lingard comenzó su carrera en el United y disputó 232 partidos con el equipo mancuniano en los que anotó 35 goles.

También tuvo breves etapas en Brighton, Leicester, West Ham, Derby y Nottingham Forest.

Lingard disputó 67 partidos con FC Seúl y marcó 19 goles. Estampó seis goles en 32 apariciones con Inglaterra.

Lingard volverá a compartir equipo en Corinthians con Memphis Depay, su antiguo compañero en el United Memphis Depay. El delantero neerlandés juega en el club con sede en Sao Paulo desde 2024.

Corinthians es el vigente campeón de la Copa de Brasil y también competirá en la Copa Libertadores con cartel de candidato al título en la edición de este año.

El Timao ocupa el tercer lugar en la liga brasileña con siete puntos en cuatro partidos, a tres de los colíderes Palmeiras y Sao Paulo.

