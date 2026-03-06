Stay up to date with notifications from The Independent

Australia vence 5-1 a República Checa y sigue invicta en el Clásico Mundial de béisbol

CLÁSICO MUNDIAL-RESUMEN (AP)

Australia derrotó el viernes 5-1 a República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol.

La selección australiana se perfila entre las favoritas en Tokio para avanzar a los cuartos de final junto con los anfitriones japoneses.

Japón es el campeón defensor y muchos esperan que llegue a la final en Miami el 17 de marzo contra Estados Unidos.

El jonrón de Mead en la tercera entrada puso a Australia arriba por 3-1 después de que los checos no concretaron una doble matanza al inicio del episodio. Finalmente, ello le dio a Mead la oportunidad de batear.

Australia sumó dos carreras en el noveno inning, incluido un jonrón solitario de Alex Hall.

Los checos tomaron ventaja 1-0 en la parte baja del segundo acto con un elevado de sacrificio de Vojtech Mensik.

Josh Hendrickson fue el pitcher ganador y Tomas Ondra cargó con la derrota.

Australia mejoró a 2-0 en el Grupo C y los checos cayeron a 0-2. Los australianos llegaron a los cuartos de final hace tres años en el último Clásico Mundial de Béisbol, pero cayeron en esas instancias ante Cuba por 4-3.

Cuentan con varios jugadores vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, incluido Mead. También está Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de las mayores en 2024, elegido por los Guardianes de Cleveland.

Japón y su superestrella Shohei Ohtani disputaban su primer juego en el Clásico Mundial de Béisbol más tarde frente a Taiwán, que perdió 3-0 ante Australia en su debut.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

