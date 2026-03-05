Túnez recibe autorización de la FIFA para convocar a Rani Khedira para el Mundial

Túnez recibió la autorización de la FIFA para convocar a Rani Khedira, exinternacional juvenil de Alemania y hermano de Sami Khedira, para ña próxima Copa Mundial.

El mediocampista del Unión de Berlín, de 32 años, es el hermano menor de Sami Khedira, quien ue parte de la selección de Alemania que ganó el Mundial de 2014. Ambos son elegibles para jugar con Alemania y Túnez por medio de sus padres.

La federación tunecina de fútbol y la FIFA anunciaron que se aprobó la solicitud de Khedira para cambiar su elegibilidad de selección nacional a última hora del miércoles.

La federación publicó un mensaje de “Welcome Home” en su cuenta de Instagram para que Khedira comience a jugar con el equipo conocido como las Águilas de Cartago.

Túnez está en el mismo grupo del Mundial cque Países Bajos, Japón y el ganador de una llave de repechaje europeo este mes, que podría ser Ucrania. Los dos primeros partidos de Túnez se disputan en Monterrey, México, antes de enfrentar a los neerlandeses en Kansas City.

