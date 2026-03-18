En Miami para final del Clásico, aficionados de Venezuela y Estados Unidos tienen algo que celebrar

Pablo Cuerta estaba observando la práctica de bateo antes del juego por el campeonato Estados Unidos-Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol, cuando se dio cuenta.

No podía perder.

Había miles de venezolanos en el juego en Miami la noche del martes. También había miles de estadounidenses en el juego. Y algunos —como Cuerta, un venezolano-estadounidense— pudieron, básicamente, alentar a ambos lados. Su camiseta: una franela de Venezuela. Su gorra: la gorra del equipo venezolano. Y sobre los hombros, atada sobre el pecho: la bandera de Estados Unidos.

“Nací en Venezuela, y este país me dio la oportunidad de venir, de ser ciudadano. Aprecio a ambos países, ¿sabes? Uno, nací en Venezuela. Y dos, este me dio todo lo que tengo. Así que, me enorgullece tener a ambos países”, dijo Cuerta, quien condujo desde su casa cerca de Orlando para los últimos días del torneo en Miami.

Tal como ha ocurrido durante todo el torneo, los aficionados venezolanos se hicieron sentir con fuerza para ver a su equipo en Miami; los siete juegos de su selección en el CMB se disputaron dentro del estadio de los Miami Marlins. Desde el inicio, estos inusuales tiempos políticos —el líder depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, está actualmente encarcelado en Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico, después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación militar en Venezuela a principios de este año para capturarlo— no han tenido mucho efecto en la alegría que los venezolanos sienten por este evento, incluso al jugarse en suelo de Estados Unidos.

Cuando ambas banderas fueron llevadas al plato como parte de la ceremonia previa al juego, el estadio simplemente rugió.

“Súper emotivo con Venezuela y estar aquí para el juego de campeonato. Esto va más allá del deporte. Es bien merecido. Hemos vivido muchas cosas difíciles dentro de nuestro país. Este es el momento para que Venezuela logre algo tan especial y memorable”, comentó Argenis Masiaf, residente de Miami que tenía la bandera venezolana pintada en el rostro para el juego.

Los jugadores y entrenadores de Venezuela han intentado evitar cualquier conversación política. Han dicho de muchas maneras que están en el Clásico para jugar béisbol, y el mánager Omar López reiteró ese sentir antes de la final.

Sin embargo, López reconoció lo mucho que para Venezuela —un país sudamericano apasionado por el béisbol, de unos 32 millones de habitantes— significa llegar al juego por el título y poder enfrentar a Estados Unidos. Señaló que esperaba que estuviera mirando “todo el país”.

“Esta noche, todos van a estar juntos. Todo el país va a paralizarse para ver el juego, y juntos vamos a tener mejores generaciones para nuestro país, unidos sin color, colores políticos o ideología. Tenemos gente con doble ciudadanía. Esta es la única manera", afirmó.

“Tenemos el deporte. El béisbol es una de las mejores herramientas o formas de educar a un país. Disciplina, dedicación, determinación. Si no crees en eso, deberías empezar a creer. Tienes que creer en eso. Treinta seres humanos hoy van a unir a Venezuela a través de un juego de béisbol”, añadió.

Josh Rojas, un estudiante de Utah, estaba afuera del estadio tres horas antes del primer lanzamiento el martes, empapándose del ambiente. Tenía una “V” de Venezuela pintada en ambos lados del rostro y también llevaba una bandera con orgullo.

“Mi familia y yo sabíamos que Venezuela iba a tener una buena campaña, así que vinimos. Hombre, ha significado todo", señaló Rojas. "Soy un latinoestadounidense, y esto solo me hace sentir más orgulloso de mi herencia latina. Es increíble ver a todo un país, a toda una comunidad unirse para apoyar a este país a través del béisbol”.

Jaci Douglas dijo que “odia” el béisbol. La estudiante de medicina de Pensilvania consideró el juego del martes como algo que va mucho más allá del deporte.

Douglas explicó: “Mi madre es venezolana. Tengo familiares políticos que son venezolanos. Todos están aquí esta noche y me dijeron que si me lo perdía, me arrepentiría. ... Es un acontecimiento”.

Cuerta contó que escuchó que todos en Venezuela —el país que dejó hace ocho años— estaban pendiente a la final.

“Muchas fiestas, en todas partes. En cada espacio, cada restaurante, cada calle, en todos lados. Todo el mundo está mirando”, dijo. "Cuando nacemos, eso es lo primero que hacen tus padres. Antes de mandarte a la escuela, te mandan al campo. A eso se refieren cuando dicen que está en nuestra sangre”.

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