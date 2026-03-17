Colts suman 4 agentes libres, incluido exjugador de baloncesto de Notre Dame

Los Colts de Indianapolis firmaron el martes a Cam Taylor-Britt, Jerry Tillery, Jonathan Owens y al exjugador de baloncesto de Notre Dame Carson Towt.

Towt, de 2,01 metros y 113 kilos, disputó 154 partidos de baloncesto universitario con Northern Arizona y Notre Dame. Esta última temporada promedió 5,9 puntos y nueve rebotes por partido con los Fighting Irish.

Terminó su carrera con 1.383 puntos, 1.357 rebotes y 420 asistencias, y espera sumarse a una larga lista de exjugadores de baloncesto que han hecho la transición a la posición de ala cerrada en la NFL, un grupo que incluye a miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Tony Gonzalez y Antonio Gates.

Esa lista también incluye a Mo Alie-Cox de VCU, quien volvió a firmar el lunes con los Colts. Alie-Cox ha sido clave en el bloqueo terrestre de Indy.

Las incorporaciones de Taylor-Britt, Owens y Tillery deberían ayudar a aportar profundidad en dos posiciones que Indy intentaba mejorar en esta temporada baja.

Owens, quien está casado con la campeona olímpica de gimnasia Simone Biles, sumó 18 tacleadas totales en sus primeras tres temporadas con los Texans de Houston; luego fue titular en los 17 partidos y terminó con un récord personal de 125 tacleadas en 2022, antes de unirse a Green Bay en 2023. Fue titular en 11 de 17 partidos con los Packers y cerró con 84 tacleadas; después pasó las dos últimas temporadas con los Bears de Chicago. Pero tras registrar 49 tacleadas y la segunda intercepción de su carrera en 2024, solo tuvo 19 tacleadas en 2025.

Indy espera que Owens ayude a cubrir el vacío que dejó la reciente salida del safety titular Nick Cross.

Taylor-Britt participó en 47 partidos, de los cuales 40 fue como titular, durante las últimas cuatro temporadas con los Bengals de Cincinnati en donde acumuló 203 tacleadas, 38 pases defendidos, siete intercepciones —dos de las cuales devolvió para touchdown— y media captura. Además, Taylor-Britt, una selección de segunda ronda del draft de 2022, se reunirá con el coordinador defensivo de los Colts, Lou Anarumo.

Los Chargers de Los Ángeles seleccionaron a Tillery en la primera ronda del draft de 2019 procedente de Notre Dame. En siete temporadas, ha participado en 113 partidos, con 195 tacleadas, 14 capturas, provocó cuatro balones sueltos y recuperó tres.

Su temporada más productiva fue en 2021 con los Chargers, cuando registró 51 tacleadas y 4 1/2 capturas. También ha jugado para los Raiders de Las Vegas, los Vikings de Minnesota y la temporada pasada con los Chiefs de Kansas City.

Los términos de los acuerdos no estuvieron disponibles de inmediato.

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