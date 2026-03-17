Chelsea se desploma en Stamford Bridge y el PSG lo elimina de la Champions

Se acabó eso de ser campeones del mundo.

Chelsea se vio como un equipo del montón y no como un rival temible el martes por la noche, al perder el martes 3-0 en casa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante Paris Saint-Germain y quedaron fuera con un global de 8-2.

Los aficionados de Chelsea exhibieron con orgullo una pancarta que decía “Campeones del Mundo” antes del saque inicial en Stamford Bridge, pero la cruda realidad dibujó un panorama distinto.

Chelsea se derrumbó con goles tardíos la semana pasada en la derrota 5-2 e implosionó con goles tempraneros esta vez, para estar abajo 2-0 después de 15 minutos.

Esa pancarta hacía referencia a la victoria del Chelsea en la final del Mundial de Clubes el pasado julio, cuando Chelsea venció 3-0 al PSG.

Algunos de los aficionados locales empezaron a abuchear durante la primera mitad de la derrota del martes e, irónicamente, aplaudieron a sus jugadores cuando completaban un pase.

Los hinchas del Chelsea ya habían visto suficiente y empezaron a marcharse después del tercer gol de PSG a los 62 minutos.

El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, observaba desconcertado, masticando su bolígrafo o mordiéndose las uñas mientras PSG hacía circular el balón y sacaba a su equipo del partido a placer. El inglés se incorporó a Chelsea en enero, tras dejar al Estrasburgo de Francia.

Chelsea lo contrató después de dejar ir a Enzo Maresca, quien ganó los títulos de la Conference League y del Mundial de Clubes.

Las decisiones de Rosenior

La semana pasada, Rosenior eligió de forma sorpresiva al portero Filip Jörgensen por delante de Robert Sánchez. Un error de Jörgensen derivó en el tercer gol de PSG a los 74 minutos de ese partido.

El martes, devolvió la titularidad a Sánchez y dejó fuera al defensa central Wesley Fofana, sustituyéndolo por el zaguero Mamadou Sarr, de 20 años.

Eso tampoco funcionó, ya que fue una defensa descuidada de Sarr la que permitió que Khvicha Kvaratskhelia marcara el primer gol de PSG a los seis minutos.

Esta fue la tercera derrota consecutiva para Rosenior, cuyo equipo es sexto en la Premier League con ocho partidos por disputar. Sin embargo, todavía hay un trofeo en juego, con Chelsea clasificado a los cuartos de final de la Copa FA.

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