Emmanuel Clase y Luis Ortiz, llamados "tramposos" en juicio por fraude de apuestas

Los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos lanzadores de los Guardianes de Cleveland, fueron descritos el miércoles por una fiscal como “tramposos” durante los alegatos iniciales de un juicio penal por fraude en Nueva York que ha puesto el foco en la amenaza que los apostadores representan para el béisbol profesional de Estados Unidos.

La fiscal federal adjunta Rebecca Urquiola dijo ante un jurado en Brooklyn que Clase entabló amistad a principios de 2023 en la República Dominicana con un apostador de apuestas deportivas que compartía su interés por el dominó y las peleas de gallos, que son legales en su país.

Urquiola sostuvo que Clase finalmente aceptó decirle a “su nuevo amigo” qué tipos de lanzamientos haría en ciertos juegos, lo que permitió que los apostadores obtuvieran al menos 460.000 dólares en plataformas que permiten a los clientes apostar si un lanzamiento será bola o strike.

“Los acusados, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, son tramposos”, señaló Urquiola a los jurados. “Vendieron sus lanzamientos”.

Clase, el ex cerrador All Star de los Guardians, y Ortiz, un abridor, se han declarado no culpables de los cargos de conspiración y se encuentran con licencia no disciplinaria del club, sin sueldo, mientras enfrentan el proceso. Fueron arrestados en noviembre de 2025 y desde entonces han permanecido en libertad bajo fianza.

Los fiscales afirmaron que Clase comenzó a proporcionar información sobre sus lanzamientos a apostadores en 2023 y que reclutó a Ortiz para el plan en 2025.

Clase, de 28 años, cuenta con tres selecciones al Juego de Estrellas y ganó dos veces el galardón al Relevista del Año de la Liga Americana. Había completado la cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones de dólares cuando los cargos de conspiración y fraude contra los lanzadores se hicieron públicos en noviembre de 2025.

Ortiz, de 27 años, cobró 782.600 dólares como lanzador abridor de los Guardians durante la temporada 2025.

Urquiola dijo que Clase vio a los apostadores lucrar con sus lanzamientos y “decidió que no era suficiente ayudar a sus amigos a ganar dinero”, por lo que pidió comisiones ilegales.

Indicó que mensajes de texto en los que los lanzadores describían lanzamientos amañados y apuestas, a veces usando palabras clave como “pollo” o “gallo”, junto con el testimonio de algunos apostadores, probarían el caso del gobierno.

Los abogados defensores, sin embargo, afirmaron que sus clientes eran inocentes y que un apostador que se hizo amigo de Clase afirmó falsamente ante otros apostadores que el lanzador estaba proporcionando información interna sobre sus lanzamientos e intentó venderles esa información.

Michael Bronson, abogado de Clase, dijo que su cliente asistió a la escuela hasta los 15 años en un pequeño pueblo costero de la República Dominicana antes de centrarse en el béisbol y convertirse en “una figura destacada, una superestrella” con reputación de dominar a los equipos en la última entrada de los juegos.

Bronson señaló que Clase tenía 25 años en la primavera de 2023 cuando conoció a un apostador de 41 años, Enoc Peña, quien realizó más de 7.000 apuestas entre 2023 y 2025 y tenía antecedentes de mentir para conseguir lo que quería.

“Peña no vio a un par, a un amigo. Vio a una víctima”, dijo Bronson.

El abogado dijo que pronto Peña le llevaba comida a Clase y lo recogía en el aeropuerto en la República Dominicana. El lanzador, a su vez, le dio entradas para juegos de los Guardianes y le prestó dinero.

El abogado sostuvo que, mientras Peña se jactaba ante otros apostadores de que era cercano a Clase e intentaba venderles información, en realidad estaba adivinando qué lanzamientos haría Clase en los juegos y, junto con otros apostadores, llegó a perder más de 200 apuestas sobre los lanzamientos de Clase.

Bronson dijo que Peña estaba “vendiendo mentiras” e instó a los jurados a preguntarse si su cliente arriesgaría “una fortuna y el sueño de toda su vida por unos pocos miles de dólares”.

El abogado Samuel Landes, que representa a Ortiz, dijo a los jurados en su alegato inicial que el lanzador no tuvo contacto con apostadores y que solo dos de sus lanzamientos, ambos bolas, están en juego en el juicio.

“Eso no es una conspiración. Eso es solo béisbol”, afirmó Landes.

En un momento, Landes le pidió a su cliente que se pusiera de pie mientras lo presentaba ante el jurado. Ortiz se levantó y saludó con la mano.

Landes dijo que Ortiz fue víctima de las mentiras de Peña, incluidas las acusaciones de que el lanzador —que había recibido 1,7 millones de dólares por adelantado para contratos futuros y podía ganar millones más— había aceptado 5.000 dólares a cambio de pistas sobre sus lanzamientos.

“¿Por qué Luis Ortiz tiraría todo eso por 5.000 dólares? No lo haría”, sostuvo el abogado.

Landes dijo que Peña había llegado a un acuerdo con los fiscales que le permitía evitar la prisión y permanecer en Estados Unidos pese a haber mentido a bancos y sobre su estado civil en formularios de inmigración.

Aunque Peña figuró en algún momento como posible testigo en el juicio, los fiscales dijeron la semana pasada que no tenían intención de llamarlo a declarar.

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