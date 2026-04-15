Relevista de Rangers Luis Curvelo se lesiona con un lanzamiento descontrolado ante Atléticos

El relevista de Texas Luis Curvelo pareció lesionarse el brazo con el que lanza, al tirar descontrolado en la séptima entrada del juego del martes contra los Atléticos.

El pitcheo de Curvelo al bateador derecho Jacob Wilson se fue muy a la izquierda de la caja de bateo para zurdos y llegó hasta el backstop.

Cuando el derecho venezolano de 25 años soltó la pelota, dio un salto desde el montículo con aparente dolor, sacó de inmediato la mano izquierda del guante y le hizo señas al dugout, aparentemente para pedir la ayuda de un kinesiólogo, mientras dejaba caer el guante al suelo.

Curvelo no realizó otro lanzamiento y fue reemplazado por Tyler Alexander.

Los Rangers no proporcionaron de inmediato información actualizada sobre la lesión.

Cuando la ayuda llegó al montículo, Curvelo se tocó brevemente la parte superior del brazo derecho con la mano izquierda antes de caminar hacia el dugout con una expresión de dolor.

Curvelo, quien fue ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Round Rock el 5 de abril, enfrentó únicamente a Wilson en su cuarta aparición de la temporada.

En sus tres duelos anteriores con los Rangers esta temporada, Curvelo había permitido seis hits y tres carreras limpias en cinco entradas, además de ponchar a tres bateadores.

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