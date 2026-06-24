Christian Pulisic se siente "genial" y espera jugar con EEUU ante Turquía en el cierre de grupo

Christian Pulisic asegura que se siente “genial” en estos momentos, después de perderse un partido del Mundial por una lesión en la pantorrilla, y espera jugar con Estados Unidos en su último partido de la fase de grupos contra Turquía la noche del jueves.

Pulisic disputó la primera mitad en la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay para inaugurar su Mundial en casa hace casi dos semanas, pero el mediocampista del AC Milan salió al descanso después de que que se agravó una lesión que sufrió durante un entrenamiento.

Pulisic indicó que estuvo cerca de jugar en la victoria de Estados Unidos 2-0 sobre Australia el pasado viernes, pero se ausentó como medida preventiva de cara al resto del torneo. Se reintegró a las prácticas esta semana después de ejercitarse por su cuenta la semana pasada.

“Sin duda espero tener participación (en el partido contra Turquía)”, declaró Pulisic antes de la sesión de entrenamiento del miércoles en Great Park. “Lo hablaré con mis entrenadores y el personal médico. Obviamente no es muy probable que vaya y juegue 90 (minutos) de inmediato después de volver y perderme un partido, pero ya veremos”.

El entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, no ha dicho cómo afrontará el último partido de la fase de grupos, el cual no tiene mayor relevancia para ninguno de los dos equipos. Los estadounidenses tienen asegurado el primer lugar de su grupo, mientras que Turquía ya quedó eliminada.

Pulisic espera que el plan incluya algunos minutos para él mientras Estados Unidos acelera su preparación para su partido de dieciseisavos de final del 1 de julio en Santa Clara. Aunque la lesión en la pantorrilla le arrebató una oportunidad en el máximo escenario del fútbol, estaba seguro de que no estaría fuera por mucho tiempo.

“Nunca temí algo peor”, señaló Pulisic. “Estuve intentándolo, y estuve muy cerca de estar disponible para el último partido. Sí sentí algo (contra Paraguay), pero pude resistir la primera mitad y salir adelante. Pero sí, no estaba del todo listo, aunque no era nada que me hiciera temer algo peor de lo que era”.

Sin nada en juego para Estados Unidos contra Turquía, Pochettino parece inclinarse a dar descanso a algunos de sus jugadores del once inicial mientras les da a algunos de sus suplentes lo que probablemente sea su única oportunidad de pisar el campo. Es una buena idea, si le preguntan al defensor titular Chris Richards, quien cree que un poco de descanso no sería un obstáculo.

“Nuestros entrenamientos son bastante intensos”, destacó Richards. “Creo que la condición física no será un problema... Obviamente es bueno mantener cierto ritmo, pero creo que estos chicos se lo merecen si tienen la oportunidad (el jueves). Creo que estaremos bien de cara al próximo partido”.

Pulisic se mostró visiblemente emocionado mientras veía el triunfo de los estadounidenses en Seattle, celebrando junto a sus compañeros mientras resolvían con solvencia a un segundo rival consecutivo para que Estados Unidos hilvanara victorias en un Mundial por primera vez desde 1930. El rendimiento ofensivo del equipo sin su atacante más consagrado, particularmente en la primera mitad contra Australia, dejó a Pulisic más que complacido.

“No me sorprende”, afirmó. “Veo lo que este equipo puede hacer. Tenemos profundidad. Tenemos jugadores muy fuertes en muchas posiciones. No necesito hacerlo todo. Es un equipo muy fuerte. Estos chicos, todos se respaldan entre sí. Eso es lo que lo hace tan divertido, y ver el nivel de rendimiento que hemos mostrado, especialmente la manera en que hemos empezado los partidos, ha sido divertido”.

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