Christian Pulisic entrena aparte por 4º día y podría perderse próximo partido de EEUU en el Mundial

Christian Pulisic entrenó apartado de sus compañeros de la selección de Estados Unidos el jueves por cuarto día consecutivo debido a su lesión en la pantorrilla izquierda, lo que agravó la preocupación sobre su disponibilidad para enfrentar a Australia el viernes en la segunda fecha del Mundial.

Pulisic fue titular en la victoria 4-1 de la semana pasada sobre Paraguay, pero salió al descanso tras sentir rigidez por una lesión de pantorrilla sufrida en un entrenamiento. No se ejercitó con sus compañeros a inicios de semana en su base del condado de Orange, ni tampoco lo hizo el jueves por la mañana en el Husky Soccer Stadium, en el campus de la Universidad de Washington.

El extremo del Milan se unió a sus compañeros de Estados Unidos para una conversación, formados en círculo, previo al calentamiento, con una manga de compresión en la pantorrilla.

Luego entró para realizar trabajo individual en el gimnasio. Antes de la sesión de entrenamiento del jueves, el mediocampista Weston McKennie comentó que no sabía mucho sobre la recuperación de Pulisic, pero esperaba que pudiera jugar.

“Sé que de verdad quiere estar, y está haciendo todo lo que puede, y el cuerpo técnico también está haciendo todo lo que puede”, manifestó McKennie. “Pero ésa es otra pregunta que es mejor hacérsela a él que a mí”.

Pulisic, de 27 años, es el jugador de Estados Unidos con más logros. Ayudó a provocar un autogol de Paraguay en los primeros minutos del duelo del viernes pasado y dio la asistencia en el primero de los dos goles de Folarin Balogun.

Su ausencia podría perjudicar a un equipo que llega tras su exhibición más goleadora en un Mundial y con un buen impulso. El mediocampista Cristian Roldan señaló que el equipo es consciente de la expectación que genera y espera capitalizarla.

“Lo que me entusiasma es que todo el mundo, toda la nación está apoyándonos”, expresó Roldan. “Creo que disfrutaron vernos jugar y, al final, lo que queremos es inspirar y motivar a la próxima generación. ... Tenemos que construir a partir de eso, y ésa es la verdad. No podemos limitarnos a hablar de ello: tenemos que demostrarlo contra Australia”.

Si Pulisic no está en condiciones de jugar contra los Socceroos, el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, tiene algunas opciones para reemplazarlo.

Las alternativas más probables parecen ser Brenden Aaronson, un extremo que sumó cuatro goles y cinco asistencias con Leeds la temporada pasada, y el delantero del Marsella Tim Weah, que puede influir en un partido con su velocidad por cualquiera de las bandas.

Otras opciones ofensivas del argentino Pochettino incluyen a Gio Reyna, quien anotó el último gol de los estadounidenses contra Paraguay y ha aportado momentos de creación dinámica desde la banda. Sebastian Berhalter ingresó al descanso por Pulisic en el debut, mientras que el mediocampista titular Malik Tillman elevó aún más su ya impresionante nivel en ausencia de Pulisic.

McKennie confía en que Estados Unidos no tendrá que recurrir a sus suplentes para reemplazar a Pulisic, y en que podrá mantener la cabeza en alto durante su recuperación.

“Creo que mentalmente está muy bien”, afirmó McKennie. “Creo que es muy difícil que el aspecto mental de alguien se vea afectado en este tipo de condiciones en el fútbol de Estados Unidos, y con todos los chicos alrededor, somos una gran familia. Así que siempre estamos ahí para levantar a alguien si está decaído, y para impulsarlo aún más si no lo está. Así que creo que está bien mentalmente”.

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