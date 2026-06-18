Grandes Ligas eliminarán el reloj del Derby de Jonrones para el Juego de Estrellas

El Derby de Jonrones eliminará el reloj.

Cada bateador tendrá 20 swings en la primera ronda del concurso de este año, que se celebrará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 13 de julio, informó el jueves las Grandes Ligas. El cambio coincide con el relevo de la cadena televisiva, que pasa de ESPN a Netflix; ESPN había transmitido el evento desde 1994.

Un jugador que conecte jonrón en batazo 20 podrá seguir bateando hasta que no conecte un batazo de vuelta completa. Avanzan los cuatro mejores bateadores, y la distancia de sus cuadrangulares se usará como criterio de desempate.

Los bateadores serán preclasificados para la segunda ronda, en la que el número 1 se enfrentará al 4 y el 2 se medirá con el 3.

Cada jugador realizará 15 swings en la segunda ronda, y nuevamente los bateadores que conecten jonrón en su swing final tendrá la oportunidad de seguir hasta que no lo hagan. Un desempate de swings al mejor de tres definiría los empates.

El formato de la segunda ronda se utilizará para la final.

No habrán rondas de bonificación.

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