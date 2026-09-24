Ceddanne Rafaela abandona en la 3ra entrada el día que vuelve de la lista de lesionados con Boston

El jardinero central de los Medias Rojas, Ceddanne Rafaela, quien salió de la lista de lesionados el miércoles, abandonó el juego contra los Guardianes de Cleveland en la tercera entrada después de frenarse mientras corría para completar un sencillo en el segundo episodio.

Rafaela, quien fue titular e hizo una atrapada en zambullida ante el primer bateador del juego, había estado fuera de acción desde el 3 de septiembre por una distensión en el cuádriceps derecho.

El equipo anunció que salió por rigidez en el tendón de la corva derecho.

Conectó un sencillo que rebotó en el Monstruo Verde en la segunda entrada y llegó rengueando a la almohadilla de primera base. Lo visitaron el mánager Chad Tracy y un preparador físico, trotó un poco por la línea de foul del jardín derecho y se mantuvo en el juego.

Luego volvió a trotar hacia su posición para la parte alta de la tercera, pero terminó saliendo caminando. Fue reemplazado por Jarren Duran.

Rafaela, quien ganó su primer Guante de Oro la temporada pasada, se lanzó de cabeza para robarle un hit a Steve Kwan en el jardín derecho-central en el tercer lanzamiento del juego. En la primera entrada participó en los tres outs.

Llegaba al juego del miércoles bateando para .284, con 16 jonrones y 70 carreras impulsadas.

Para hacerle espacio, el club envió al infielder/jardinero Nate Eaton a Triple-A Worcester antes del juego.

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