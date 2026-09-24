Giancarlo Stanton podría volver al inicio de los playoffs con los Yankees tras 5 meses y medio fuera

El toletero de los Yankees, Giancarlo Stanton, podría regresar para los playoffs tras una ausencia de 5 meses y medio debido a distensiones en la pantorrilla.

Stanton enfrentó a lanzadores el miércoles en Doble-A Somerset junto con el jardinero central Trent Grisham, quien también ha estado fuera de acción desde que se distendió el isquiotibial derecho el 4 de septiembre. Ambos corrieron las bases y Stanton conectó un jonrón mientras tomaba seis o siete turnos al bate.

“Poniéndolos en los márgenes de la conversación”, manifestó el mánager de Nueva York, Aaron Boone, afectado por un resfriado, con voz ronca.

Ya sin el lesionado Aaron Judge, que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha, es probable que Nueva York reciba a Boston en la Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes, con los tres juegos en el Estadio de los Yankees.

Tras el final de las temporadas de los equipos de ligas menores de los Yankees, Nueva York tiene a peloteros de ligas menores entrenando en Somerset, en el cercano Nueva Jersey.

Stanton no juega desde el 24 de abril por distensiones en los músculos de la pantorrilla en ambas piernas, después de iniciar la temporada con promedio de bateo de .256, tres cuadrangulares y 14 carreras impulsadas en 24 juegos.

El ex MVP de la Liga Nacional, de 36 años, conectó 38 jonrones y remolcó 100 carreras en su primera temporada con Nueva York en 2018, pero desde entonces se ha perdido 500 de 1.194 juegos (41,9%), hasta el final de esta temporada regular.

Sus otras lesiones incluyeron distensiones del bíceps derecho, la rodilla derecha, el isquiotibial izquierdo (tres veces), el cuádriceps izquierdo y ambos músculos de la pantorrilla, además de inflamación en el tobillo derecho, tendinitis del tendón de Aquiles izquierdo y dolor en los tendones de ambos codos.

“Estás pensando más en un escenario de bateador emergente”, comentó Boone. “Veremos si eso siquiera es una opción realista”.

A Stanton se le deben 25 millones de dólares el próximo año, en la última temporada garantizada de un contrato de 325 millones por 13 años que incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares de una opción del club para 2028.

Lagrange podría ser ascendido para debutar en Grandes Ligas

El dominicano Carlos Lagrange, un derecho de 23 años que alcanzó las 100 mph con 98 lanzamientos en Triple-A este año, lanzó contra bateadores en Somerset. Estuvo fuera entre el 28 de junio y el 16 de septiembre debido a una distensión de la cápsula del hombro derecho.

Lagrange fue trasladado al bullpen a inicios de junio.

“Está en la conversación para algo”, señaló Boone.

Clarke Schmidt sigue fuera

El derecho Clarke Schmidt, quien regresó el 16 de septiembre tras la cirugía Tommy John en julio de 2025, hizo tiros, pero sigue fuera por calambres en el bíceps derecho. Nueva York esperaba utilizarlo como relevista en la postemporada.

“Hoy estuvo mejor que ayer”, indicó Boone. “Si para mañana no es una opción realmente viable, entonces probablemente iremos por otro camino”.

Fernando Cruz lanza una sesión de bullpen

El derecho puertorriqueño Fernando Cruz lanzó una sesión de bullpen esta semana y debe lanzar otra el jueves.

No ha lanzado en un juego desde el 25 de agosto debido a molestias en el codo derecho causadas por un desgarro parcial del ligamento colateral cubital.

“Diré que estoy en una muy buena posición para volver en las próximas un par de semanas”, expresó Cruz.

Cuestionó el diagnóstico de su lesión.

“Tuve una inflamación muy fuerte, mucha rigidez e irritación”, afirmó. “La gente puede decir que es un desgarro parcial, pero en mi corazón no es un desgarro parcial”.

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