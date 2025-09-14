Chivas cortan mala racha con triunfo de 2-1 ante América en el Clásico mexicano

Roberto Alvarado y Armando González anotaron durante el complemento las dianas con las que Chivas venció el sábado 2-1 a América en el Clásico nacional, para cortar una racha de cuatro jornadas sin victoria en el torneo Apertura de la Liga MX.

Alvarado se barrió por el centro del área americanista para mandar a las redes un pase diagonal de Érick Gutiérrez a los 63 minutos.

González hizo más holgada la ventaja después de conducir desde medio campo y, al llegar al balcón del área, sentenciar con un disparo rasante junto al poste a los 88 minutos.

El estadounidense Alejandro Zendejas recortó durante el octavo minuto del descuento, con el cobro de un tiro libre, en el que sacó beneficio de que la barrera se abrió para que pasara el balón rumbo a las redes.

Chivas llegó a este partido con mucha presión, luego de sus malos resultados. Con esta victoria ascendieron a la 12da posición con siete unidades, teniendo pendiente su duelo de la primera jornada ante Tigres, que disputarán el próximo miércoles.

América dejó su condición de invicto para estancarse en la tercera posición con 17 puntos.

Chivas se vio superado en posesión la mayor parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto local fue incapaz de generar peligro.

Alvarado acompañó la ofensiva que conducía Gutiérrez y estuvo preciso en el momento de rematar la diagonal para mandar el esférico a las redes. El autor del primer tanto abandonó el campo poco después tras sufrir una aparatosa torcedura en el tobillo derecho.

González aseguró apenas la segunda victoria rojiblanca en el curso, luego de aprovecharse de la displicencia azulcrema que lo dejó avanzar y sacar el disparo lejano sin presionarlo.

La reacción final americanista se vio impulsada con el tanto de Zendejas, que fue apenas el primer disparo a puerta del equipo azulcrema en la noche.

Después del segundo tanto de los dirigidos por el argentino Gabriel MIlito hubo una gresca entre los jugadores. Las bancas de ambos equipos se vaciaron, pero el árbitro únicamente expulsó a un auxiliar americanista.

CRUZ AZUL ES LÍDER

Gabriel Fernández convirtió el penal con el que Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca a domicilio, para hilvanar su sexta victoria del torneo y asumir el liderato provisional del campeonato.

Fernández abrió el marcador a los 65 minutos, después de que el árbitro Joaquín Vizcarra recurrió al VAR para señalar como falta una patada de Daniel Aceves en la cabeza de Ignacio Rivero, después de hacer un despeje dentro del área.

Cruz Azul asumió la cima del campeonato al mantener su marcha invicta luego de ocho jornadas. Acumula 20 puntos.

El conjunto celeste puede verse superado si Monterrey (18) vence el domingo al Querétaro, en la conclusión de la jornada.

Pachuca acumula cuatro fechas sin victoria (tres derrotas y un empate) para estancarse en la sexta posición con 13 unidades.

El partido incluyó tres expulsiones. La primera fue la de Jesús Orozco, que dejó a los 19 minutos en desventaja numérica a los celestes, quienes resistieron esos momentos de asedio de los anfitriones.

Durante el complemento, el árbitro Vizcarra recurrió en un par de ocasiones a las repeticiones de video para sacar tarjetas rojas a Luis Quiñones 56) y poco después hacer lo mismo con Aceves (62).

TOLUCA GOLEA EN CASA

Federico Pereira (minuto 31), Jesús Gallardo (80) y Oswaldo Virgen (89) hicieron las dianas con las que Toluca goleó en casa 3-1 al Puebla, por el que descontó Fernando Monarrez (86, de penal).

Los Diablos Rojos, campeones vigentes, se ubican en la cuarta posición con 16 unidades; Puebla sufrió su sexto revés para ser último con apenas cuatro puntos.

OTROS RESULTADOS

Tigres igualó en casa 0-0 con León, en un partido en que al argentino Ángel Correa no se le validó un tanto debido a la intervención del VAR para señalar una falta sobre James Rodríguez en la jugada.

Tigres marcha 4to con 14 puntos; León se ubica 10mo con 11 unidades.

Otro encuentro se dirimió con un empate 2-2 entre Atlas y Santos.

El equipo santista es 11ro con siete puntos; los rojinegros están en el 14to escalón con seis.