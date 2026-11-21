El jardinero central A.J. Ewing llegó a un acuerdo de contrato con los Mets de Nueva York por 95 millones de dólares y ocho años, le comentó el sábado a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. Incluye un bono por firma y una opción del club para 2035.

El pelotero de 22 años, debutó en las Grandes Ligas en mayo y bateó para .252 con 11 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .700 en 120 juegos con los Mets, que terminaron en el último lugar. Mostró un buen ojo en el plato y dejó atrás un bajón veraniego para cerrar la temporada con fuerza.

Ewing estableció un récord de la franquicia para novatos con 25 bases robadas, en 33 intentos. Fue titular 96 veces en el jardín central, 15 en el izquierdo y dos en el derecho, y también participó en tres juegos como segunda base.

Ewing y los también novatos Carson Benge y Nolan McLean fueron los puntos más positivos este año para unos Mets decepcionantes. Terminaron últimos en la División Este de la Liga Nacional por primera vez en 23 años, con marca de 74-88 —su peor registro desde 2017—, pese a abrir la temporada con una nómina récord de 358 millones de dólares.

Bajo las reglas laborales actuales del béisbol, Ewing podría haber sido elegible para arbitraje después de la temporada 2028 y para la agencia libre tras la temporada 2032. En cambio, los Mets lo tendrán bajo control contractual hasta 2035 como parte de un prometedor jardín que también incluye a Benge en el derecho y al estelar cañonero dominicano Juan Soto en el izquierdo.

Los Mets seleccionaron a Ewing en la cuarta ronda del draft amateur de 2023, procedente de Springboro High School en Ohio.

SNY informó primero sobre el acuerdo.

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El periodista de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

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