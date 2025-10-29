Los 76ers siguen invictos tras remontar para vencer a Washington 139-134 en tiempo extra

Tyrese Maxey anotó 39 puntos con diez asistencias, y los 76es de Filadelfia remontar con Joel Embiid en el banquillo para superar el martes 139-134 a los Wizards de Washington en tiempo extra para mantenerse invictos.

Embiid anotó 25 puntos en un máximo de temporada de 23:02 minutos debido a que los 76ers siguen gestionando sus minutos, fue Adem Bona quien dio un giro al partido al final. Bloqueó cuatro tiros en el cuarto periodo y otro en el tiempo extra para que Filadelfia remontara un déficit de 16 puntos después de tres cuartos para mejorar a 4-0.

Alex Sarr anotó 31 puntos para los Wizards, que tuvieron 110 puntos en los primeros tres cuartos y apenas 16 en el cuarto. Cuando Khris Middleton falló su disparo en los últimos segundos para Washington, el juego se fue a tiempo extra empatado a 126.

Los Wizards anotaron los primeros cinco puntos del tiempo extra antes de conceder una racha de 9-0, incluyendo una clavada de seguimiento de Bona con 27,6 segundos restantes que le dio la ventaja a los 76ers. Un triple de Kyshawn George puso el marcador 135-134 con siete segundos restantes, pero después de que Maxey hizo dos tiros libres, Middleton forzó un pase que fue interceptado.

