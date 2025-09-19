Chelsea: Maresca dice que su padre pescador tiene un día más duro que Sterling y Disasi

El padre de Enzo Maresca aceptaría las horas de entrenamiento de Raheem Sterling cualquier día de la semana.

El técnico de Chelsea citó las arduas jornadas laborales de su padre como pescador para poner en perspectiva las dificultades que enfrentan Sterling y Axel Disasi, dos jugadores que han sido apartados del primer equipo.

“Mi padre tiene 75 años y durante 50 años ha sido pescador, trabajando desde las 2 de la madrugada mañana hasta las 10 de la mañana. Esto es triste en la vida, no un jugador por la forma en que trabajan”, dijo el entrenador italiano el viernes antes del partido de Chelsea contra Manchester United.

"Ninguno de los jugadores entra en los planes de Maresca, y el entrenador ha dicho que no ha hablado con ellos esta temporada. Ambos jugadores han sido mantenidos separados del equipo, entrenándose diferenciado.

A principios de esta semana, Sterling, de 30 años, publicó una foto en su cuenta de Instagram mostrando las instalaciones de entrenamientos vacías del club y mencionó la hora como las 8:21 de la tarde. Estampó la frase "entrenamiento" acompañado de dos emojis: un apretón de manos y una cara fría.

El extremo inglés, que no logró destacarse tras ser cedido por Arsenal la temporada pasada, supuestamente rechazó traspasos que lo habrían alejado de Londres. Le quedan dos años de contrato.

“He estado en la situación de Raheem y en la situación de Axel como jugador”, dijo Maresca. “Seguro que sé que no es la mejor sensación para un jugador porque si eres jugador, eso significa que quieres entrenar y jugar un partido”.

Tales desacuerdos ocurren en todos los clubes, agregó.

“No es solo en Chelsea, es cualquier club en el mundo, te lo puedo prometer. Cuando por cualquier razón el jugador y el club no encuentran ninguna solución, le das al jugador todas las herramientas para hacer sesiones de entrenamiento y hacer todo, pero si no estás involucrado en el equipo, no estás involucrado en el equipo”, dijo Maresca.

Luego se le preguntó al entrenador sobre los posibles impactos en la salud mental de los jugadores, a lo que respondió con la analogía sobre su padre.

Disasi, un defensor, llegó a Chelsea procedente de Mónaco hace dos años y tiene contrato hasta 2029. Fue cedido a Aston Villa en la segunda mitad de la temporada pasada.

Chelsea, que perdió 3-1 ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones a mitad de semana, juega en Old Trafford el sábado por la noche.

