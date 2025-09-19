Kalmurza se convierte en el portero más joven en atajar un penal en la Liga de Campeones

El portero Sherkhan Kalmurza detuvo un penalti el jueves en la Liga de Campeones para el equipo kazajo Kairat y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo durante un debut en el torneo.

Kalmurza se destacó con otras atajadas, pero no pudo evitar una derrota por 4-1 ante el Sporting de Lisboa en lo que fue el debut para el club kazajo en la competición de clubes de élite de Europa.

Con 18 años y 96 días, Kalmurza fue el tercer portero más joven en jugar en el torneo, según informó la UEFA.

También se convirtió en el segundo más joven en detener un penalti, después de Mile Svilar del Benfica, quien tenía 18 años y 65 días en 2017, cuando paró un penalti de Anthony Martial del Manchester United.

El marcador estaba todavía 0-0 cuando el capitán el Sporting, Morten Hjulmand, realizó el disparo. Kalmurza logró estirarse para bloquear el tiro desde el punto de penalti con su pierna derecha a los 21 minutos.

Uno de los goles que Kalmurza concedió fue anotado por otro adolescente, el delantero Geovany Quenda, quien dribló a varios defensores antes de completar la goleada con 18 años y 141 días, convirtiéndose en el jugador portugués más joven en encontrar la red en la Liga de Campeones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.