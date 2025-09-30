Paula Badosa poner fin a su temporada y promete "volver más fuerte" en 2026

La tenista española Paula Badosa no cree que vuelva a jugar este año e indicó que luchará para intentar "volver más fuerte" en 2026.

Badosa hizo el anuncio en Instagram el martes, un par de días después de que se retiró del Abierto de China debido a una lesión en la cadera izquierda.

“Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos. Y la verdad es que es precisamente en esos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí”, afirmó Badosa. "Cada tropiezo duele, pero también me recuerdo cuánto deseo luchar, cuánto quiero volver más fuerte», escribió Badosa.

La número 18 del ranking, Badosa, se retiró mientras perdía 4-2 en el primer set del duelo del domingo contra la número 15, Karolina Muchova.

"No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver", añadió.

Badosa, de 27 años, llegó a ser la número dos del mundo en 2022.

"Nos vemos en 2026", cerró su publicación.

