Un campeón invicto de las Finales ATP podría llevarse un premio de 5 millones de dólares

El tenista que levante el trofeo de las Finales de la ATP invicto este año se llevará un cheque de poco más de 5 millones de dólares, un poco más de lo que Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka recibieron por sus títulos del Abierto de Estados Unidos este mes.

La cantidad exacta para una marcha invicta en el evento con el que concluye la temporada y que enfrenta a los ocho mejores jugadores es de 5.071.000 dólares, según dio a conocer la ATP. El premio monetario incrementó de los 4.881.000 que se llevó Jannik Sinner tras ganar invicto las pasadas Finales de la ATP.

Alcaraz y Sabalenka ganaron exactamente 5 millones cada uno en el US Open.

El premio acumulado para las Finales ATP —que se disputa del 9 al 16 de noviembre en Turín— es de 15,5 millones de dólares.

Alcaraz, quien ocupa el primer lugar del ranking, y Sinner, número dos, ganaron dos títulos de Grand Slam este año cada uno. Son además los únicos jugadores individuales que se han clasificado para las finales hasta ahora.

Un equipo de dobles invicto ganará 959.300.

